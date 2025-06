'Wirklich erkrankt': Dortmunds Gittens in Florida geblieben

CINCINNATI (dpa-AFX) - Inmitten der Transferspekulationen um BVB-Profi Jamie Gittens hat der englische Flügelspieler auf die Reise mit seinen Mannschaftskollegen zum letzten Gruppenspiel der Club-WM nach Cincinnati verzichtet. Der 20-Jährige, der vom FC Chelsea und angeblich auch vom FC Bayern umworben wird, blieb am Dienstag in Fort Lauderdale in Florida im Teamquartier von Borussia Dortmund . "Trotz der Gerüchte um ihn: Er ist wirklich erkrankt", sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac vor dem Spiel gegen HD Ulsan aus Südkorea am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN).

Wechsel nach London wahrscheinlich

Ein Wechsel Gittens' vor der Club-WM zum FC Chelsea kam nicht mehr zustande, da der Club aus London dem BVB nicht die geforderten 65 Millionen Euro bot. Allerdings soll sich Chelsea mit dem Talent bereits geeinigt haben, weshalb der Wechsel nach dem FIFA-Turnier über die Bühne gehen könnte. Ein Wechsel zum FC Bayern gilt als eher unwahrscheinlich, da der Spieler unbedingt zurück in die Premier League will.

Während Gittens gegen Ulsan sicher nicht zum Einsatz kommen wird, sind Spielminuten für Marcel Sabitzer und Giovanni Reyna zumindest fraglich. Mittelfeldmann Sabitzer hatte zuletzt Knieprobleme und konnte laut Kovac nicht voll trainieren. "Da müssen wir sehen, wie es ausschaut. Da warten wir noch auf ein Go", sagte der Trainer. Ergänzungsspieler Reyna war wie Gittens erkrankt und lag laut Kovac "zwei Tage lang auf dem Zimmer".

Gruppensieg ist Kovac "egal"

Gegen den noch punktlosen Gruppenletzten Ulsan benötigt Dortmund noch einen Punkt, um sicher das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. "Wir sind noch nicht durch und der Gegner will sich sicherlich gut verabschieden. Wir sind gewarnt. Wir müssen eine gute Leistung zeigen, um zu gewinnen", sagte Kovac, dem der Gruppensieg nach eigener Aussage trotz Auswirkungen auf die Playoff-Runde "egal" ist.

"Ob wir Erster oder Zweiter werden - die Gegner im Achtelfinale sind alle gut", sagte der BVB-Coach. Als Gruppenerster würde der BVB das Achtelfinale am Dienstag kommender Woche in Atlanta erst um 21.00 Uhr Ortszeit (03.00 Uhr am Mittwoch MESZ) bestreiten. Als Zweiter müsste der BVB bereits am Montag um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) in Charlotte ran. Achtelfinalgegner wäre entweder der italienische Topclub Inter Mailand, River Plate aus Argentinien oder der mexikanische Verein CF Monterrey./lap/DP/zb