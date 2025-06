Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

Wolfdieter Schnee wird Leiter Fund Services der LLB-Gruppe



25.06.2025 / 09:00 CET/CEST





Vaduz, 25. Juni 2025. Wolfdieter Schnee übernimmt bei der LLB-Gruppe ab 1. Januar 2026 die Leitung des Geschäftsbereichs Fund Services Liechtenstein/Schweiz. Er tritt die Nachfolge von Bruno Schranz an, der Ende Juni 2026 sein aktives Berufsleben beendet.

Die Gruppenleitung der Liechtensteinischen Landesbank hat Wolfdieter Schnee auf den 1. Januar 2026 zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs Fund Services ernannt. Er übernimmt damit die Verantwortung für das Depotbank- und Fondsleitungsgeschäft der LLB-Gruppe in Liechtenstein und der Schweiz. Zudem wird er Vorsitzender der Geschäftsleitung der LLB Fund Services AG, Vaduz, und Mitglied des Verwaltungsrates der LLB Swiss Investment AG, Zürich, vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.



Natalie Flatz, Leiterin der Division International Wealth Management der LLB-Gruppe, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Wolfdieter Schnee einen ausgewiesenen Experten im Fondsgeschäft gewinnen konnten. Er zeichnet sich durch strategische Kompetenz, unternehmerisches Denken und eine starke Vertriebsorientierung aus und wird dadurch unser Wachstum im Fondsgeschäft weiter vorantreiben. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Werteverständnis ergänzt er unser Team nicht nur fachlich, sondern auch menschlich in idealer Weise.» Wolfdieter Schnee ist seit 2016 bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG beschäftigt. In seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet er die Leitung des Bereichs Fund Client & Investment Services für die Standorte Liechtenstein und Luxemburg.

Wolfdieter Schnee studierte in Brüssel, Vaduz, Wien, Boston und Fontainebleau und verfügt über Master-Abschlüsse in Banking und Financial Management sowie European Business Law. Darüber hinaus ist Wolfdieter Schnee CAIA Charterholder, Inhaber des INSEAD Certificate in Corporate Governance und ILA Certified Director. Wolfdieter Schnee tritt als Leiter des Geschäftsbereichs Fund Services der LLB-Gruppe die Nachfolge von Bruno Schranz an, der Ende Juni 2026 sein aktives Berufsleben beenden wird. Natalie Flatz, Leiterin der Division International Wealth Management und Mitglied der Gruppenleitung betont: «Bruno Schranz hat in den letzten zehn Jahren das Fondsgeschäft der LLB-Gruppe in der Schweiz und Liechtenstein massgeblich vorwärtsgetrieben und das Wachstum forciert. Im Rahmen des gruppenweiten Fonds Powerhouse hat er wesentlich dazu beigetragen, eine kundenorientierte und moderne Fondsplattform einzuführen, die unser gesamtes Fondsgeschäft standardisiert, digitalisiert und automatisiert, was unser Fondsgeschäft zukunftsgerichtet weiterentwickelt. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit in den letzten zehn Jahren und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt schon jetzt alles Gute.»



Wichtige Termine

Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2025

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

