EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BESTELLUNG VON DIMITRIS HARALABOPOULOS ALS GROUP INVESTOR RELATIONS DIRECTOR

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BESTELLUNG VON DIMITRIS HARALABOPOULOS ALS GROUP INVESTOR RELATIONS DIRECTOR



26.06.2025 / 09:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 26. Juni 2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BESTELLUNG VON DIMITRIS HARALABOPOULOS ALS GROUP INVESTOR RELATIONS DIRECTOR

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (im Folgenden die “Gesellschaft”) gibt hiermit die Bestellung von Dimitris Haralabopoulos als Group Investor Relations Director (IR) bekannt.

Dimitris Haralabopoulos verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Financial Strategy und Capital Markets und hatte leitende Positionen bei LAMDA Development, National Bank of Greece and Marfin Investment Group inne. In der Emerging EMEA Executive Team Umfrage von Extel (ehemals Institutional Investor) wurde er immer wieder als einer der besten IR-Experten ausgezeichnet.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel “ACAG” notiert.

Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich

Ansprechpartner: Markus Kirchmayr, GROUP CFO

Tel.: +43 1 61065 - 352

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2161120 26.06.2025 CET/CEST