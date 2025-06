EQS-News: Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, Kryptoeigenbestand auf EUR 366 Mio. mehr als verdoppelt

EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, Kryptoeigenbestand auf EUR 366 Mio. mehr als verdoppelt



Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, Kryptoeigenbestand auf EUR 366 Mio. mehr als verdoppelt

Herford, 26. Juni 2025 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Trotz eines weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds und des anhaltend hohen Zinsniveaus insbesondere in den USA konnte das Unternehmen die operative Performance deutlich verbessern. Auch der Kryptomarkt zeigte sich im Jahresverlauf volatil, jedoch wirkte sich die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen als neue Assetklasse positiv auf die Bilanz der Bitcoin Group aus.

Die Bitcoin Group SE erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 9,4 Mio. nach EUR 7,8 Mio. im Vorjahr. Grund für diesen Anstieg ist im Wesentlichen das gestiegene Handelsvolumen auf der Plattform bitcoin.de. Hierdurch hat sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR -1,8 Mio. im Vorjahr auf EUR +1,8 Mio. im Geschäftsjahr 2024 erhöht, sodass die Prognose für 2024 übertroffen werden konnte.

Unter dem Strich ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1,8 Mio. nach EUR 1,9 Mio. im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie belief sich bei gleichbleibender Aktienanzahl entsprechend auf EUR 0,36 nach EUR 0,39 je Aktie im Vorjahr.

Die Bitcoin Group verfügt weiterhin über eine grundsolide Bilanz. Das Eigenkapital erhöhte sich im Berichtszeitraum im Jahresvergleich um EUR 140,3 Mio. von EUR 137,9 Mio. auf EUR 278,2 Mio.

Die Netto-Krypto-Eigenbestände stiegen zum Bilanzstichtag 2024 durch den Kursanstieg am Kryptomarkt auf EUR 366,0 Mio. nach EUR 164,8 Mio. zum 31. Dezember 2023. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2024 bei 72,3 % (31. Dezember 2023: 74,7 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf EUR 12,2 Mio. nach EUR 11,1 Mio. zum Bilanzstichtag 2023.

„Unsere hervorragende bilanzielle Lage erlaubt es uns, wie in den beiden Vorjahren, eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorzuschlagen. Den entsprechenden Dividendenvorschlag werden wir der Hauptversammlung im August 2025 zur Abstimmung vorlegen“, sagt Moritz Eckert, CEO der Bitcoin Group SE.

Das Geschäftsjahr 2024 markierte einen Wendepunkt – sowohl für die globale Kryptoindustrie als auch für die Bitcoin Group SE. In einem dynamischen Marktumfeld, das von tiefgreifenden strukturellen Veränderungen geprägt war, hat sich die Bitcoin Group deutlich besser als geplant entwickelt. Die zunehmende institutionelle Relevanz sowie der fortschreitende regulatorische Reifegrad der gesamten Branche haben wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen.

Für die Bitcoin Group war 2024 zugleich ein Jahr der strategischen Weichenstellungen und der organisatorischen Neuausrichtung – mit dem klaren Ziel, die Position im Krypto- und Finanzmarkt langfristig zu festigen und gezielt auszubauen. Ein zentraler Punkt war die personelle Neuausrichtung mit der Neubesetzung des Vorstands bei der Bitcoin Group SE mit Moritz Eckert als Vorstandsvorsitzenden sowie mit Anton Langbroek als Vorstand im Bereich Markt der futurum bank AG als wichtigster Tochtergesellschaft.

Das neue Führungsteam hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine neue mehrjährige Geschäftsstrategie ausgearbeitet, die die Grundlage für die bedeutendste operative Neuerung seit Bestehen der Gruppe bildet, mit dem Ziel, eine vollständig neue Trading-Plattform aufzubauen. Damit unternimmt die Bitcoin Group SE einen klaren Schritt zu einer modernen, skalierbaren Handelsarchitektur, welche ein deutlich erweitertes Produktangebot und die Ansprache neuer Zielgruppen erlaubt.

„Für die Umsetzung dieser strategischen Transformation haben wir einen klaren Projektplan definiert und die notwendigen finanziellen Mittel allokiert. Auch wenn die dafür notwendigen Investitionen im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis belasten werden, sind sie der Schlüssel, um die Bitcoin Group nachhaltig für die Zukunft zu positionieren. Unser Anspruch bleibt unverändert: Wir stehen für Verlässlichkeit, die Erfüllung höchster regulatorischer Standards und modernste Technologie ‚Made in Germany‘“, betont Moritz Eckert.

Der deutsche Geschäftsbericht 2024 steht auf bitcoingroup.com im Bereich Publikationen als PDF-Dokument zum Download bereit. Der englischsprachige Bericht wird bis Anfang Juli 2025 vorliegen.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 14. Januar 2025). Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:

Bitcoin Group SE

Michael Nowak

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

