EQS-News: CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS FINANZJAHR 2024

CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS FINANZJAHR 2024



26.06.2025

Starkes Umsatzwachstum auf Gruppenebene treibt Gesamtergebnis

Strategische Neuausrichtung im Bereich grüne Technologien stützen positiven Ausblick für 2025

Frankfurt am Main, 26. Juni 2025 - Die Calvert International AG ("CIAG"; ISIN DE000A2YN5X9) veröffentlichte heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024, der ein deutliches Wachstum und ein positives operatives Ergebnis ausweist.

Die CIAG erwirtschaftete im Jahr 2024 konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 3,4 Mio. EUR, gegenüber 2,1 Mio. EUR im Jahr 2023. Dieser deutliche Umsatzanstieg von rund 60% ist in erster Linie auf höhere Umsätze in der gesamten Gruppe zurückzuführen. Zudem steuerten die erfolgreiche Übernahme der Emerging Energy Corporation (EEC) und weitere Erwerbe von Aktiva erheblich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Vermögensbasis der Gruppe aus.

STARKE OPERATIVE LEISTUNG UND BILANZVERLÄNGERUNG

Das EBITA der Gruppe verbesserte sich im Jahr 2024 auf 0,427 Mio. EUR (2023: 0,208 Mio. EUR), was auf eine verbesserte operative Effizienz und ein Umsatzwachstum zurückzuführen ist. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31. Dezember 2024 deutlich auf 8,715 Mio. EUR (2023: 4,887 Mio. EUR), was sowohl auf die Übernahme der EEC als auch auf die verstärkte Vertriebstätigkeit zurückzuführen ist. Am Ende des Geschäftsjahres 2024 belief sich das Eigenkapital auf 3,588 Mio. EUR, gegenüber 2,974 Mio. EUR Ende 2023.

AUSBLICK FÜR 2025: STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG UND FOKUSSIERTES WACHSTUM

Mit Blick auf die Zukunft ist CIAG gut positioniert für ein transformatives Jahr 2025, nachdem sie sich als widerstandsfähige Management-Holding mit einer soliden Deal-Pipeline etabliert hat. Die strategische Neuausrichtung konzentriert sich auf wachstumsstarke Sektoren innerhalb des afrikanischen Energiemarktes, darunter Carbon Capture, Recycling und dezentrale Energielösungen. Es wird erwartet, dass diese Bereiche von der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Technologien profitieren werden.

Die Übernahme der Emerging Energy Corporation (EEC) Anfang 2024 hat nicht nur wesentlich zur Verbesserung der Finanzlage der Gruppe beigetragen, sondern auch das Engagement der CIAG für die Erweiterung ihres Portfolios im Bereich der erneuerbaren Energien bekräftigt. Die CIAG steht derzeit in Verhandlungen mit weiteren Unternehmen des Sektors, um Innovation und nachhaltiges Wachstum auf dem gesamten Kontinent voranzutreiben.

Die Tochtergesellschaften der Centurion Law Group (CLG) in Südafrika und Mauritius bieten weiterhin spezialisierte Rechts- und Beratungsdienstleistungen an und konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Präsenz auf dem europäischen Markt. Ihre Leistung unterstützt die übergreifende Strategie der CIAG, den Umsatz zu steigern und die Synergien innerhalb der Gruppe zu stärken.

Die CIAG blickt weiterhin optimistisch auf das vor uns liegende Jahr und ist bestrebt, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und gleichzeitig hohe finanzielle Erträge für ihre Interessengruppen zu erwirtschaften.

Über CIAG

Calvert International AG ("CIAG") ist eine auf den afrikanischen Energiesektor spezialisierte Investment-Holding mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding für ihre Tochtergesellschaften Centurion Law Group in Südafrika und Mauritius tätig und stellt hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung für ihre Tochtergesellschaften bereit. Die Centurion Law Group bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Rechtsordnungen rund um den Markteintritt und panafrikanische Expansionsstrategien für private und öffentliche Unternehmen, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://calvertinternationalag.com/

Kontakt für Investor Relations und Presseanfragen:

Calvert International AG

Jessica Stang, Investor Relations

Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland T: +49 69 1532944 42

ir@calvertinternationalag.com

