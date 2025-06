GNW-News: Aduro Clean Technologies begrüßt David Weizenbach als Chief Operating Officer

^LONDON, Ontario, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR154&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die Ernennung von David Weizenbach (https://www.linkedin.com/in/david- weizenbach-1537556/), P.Eng., als Chief Operating Officer mit Wirkung zum 1. Juli 2025 bekannt. Mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen technische Leitung, Betrieb und industrielle Technologieintegration, darunter 25 Jahre bei NOVA Chemicals, vereint Herr Weizenbach technisches Fachwissen mit organisatorischem Know-how. Seine Erfahrung umfasst Prozessautomatisierung, Sicherheitssysteme, die Umsetzung von Investitionsprojekten und die operative Steuerung in verschiedenen Bereichen der Schwerindustrie. Herr Weizenbach verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Betriebsleitung, technische Systeme und risikobewusste Projektplanung. Seine Erfahrung in der Leitung komplexer technischer Umgebungen und der Begleitung von Unternehmen bei technologischen Umstellungen wird die Inbetriebnahme der Pilotanlage für den Next Generation Process (?NGP") unterstützen und den Grundstein für die Demonstrationsanlage des Unternehmens sowie die zukünftige kommerzielle Nutzung legen. In den letzten sechs Monaten hat Herr Weizenbach eng mit Aduro als Berater zusammengearbeitet und die operative Planung und die Strategie zur Skalierung unterstützt. Seine Ernennung spiegelt einen natürlichen Übergang in die Führungsriege zu einem entscheidenden Zeitpunkt wider, da das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausweitet und sich auf die Umsetzung im Pilotmaßstab sowie die Demonstrationsreife vorbereitet. Seine Vertrautheit mit der Unternehmenskultur, dem technischen Ansatz und den operativen Prioritäten von Aduro gewährleistet Kontinuität und Dynamik bei der Übernahme dieser Führungsposition. ?David ist ein äußerst erfahrener Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Prozessinnovation, Teamführung und operative Exzellenz", erklärte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. ?Er kennt unsere Mitarbeiter, unsere Technologien und unsere strategische Ausrichtung - und sein Wechsel in diese Position erfolgt zum richtigen Zeitpunkt, da wir die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage beschleunigen und die Grundlagen für die Skalierung zur Demonstration und kommerziellen Einführung schaffen. Wir freuen uns, David in unserem Team willkommen zu heißen, und fühlen uns geehrt, dass er sich entschieden hat, diesen Weg gemeinsam mit uns zu beschreiten." Vor seinem Eintritt bei Aduro leitete Herr Weizenbach eine unabhängige Beratungsfirma, die sich auf die strategische technische Beratung von Industriekunden konzentrierte, die ihre Leistung verbessern und neue Technologien implementieren wollten. Er hat verschiedene Organisationen beraten, darunter große Hersteller und spezialisierte Betreiber. Zu seinen Aufgaben gehörten die Implementierung fortschrittlicher Steuerungssysteme, die Optimierung von Feuerungsanlagen und Prozessanlagen sowie die Integration von Leistungsdaten mithilfe von lokalen und cloudbasierten Tools. Er unterstützte regelmäßig den Übergang von veralteter Infrastruktur zu modernen Plattformen und half dabei, operative Strategien an übergeordnete Unternehmensziele anzupassen. Herr Weizenbach war außerdem mehr als 25 Jahre bei NOVA Chemicals tätig, wo er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Prozessautomatisierung, Investitionsprojekte und Responsible Care (https://canadianchemistry.ca/responsible-care/) innehatte. Er hat die Automatisierungsteams zu einer einheitlichen Funktion zusammengefasst, die neun Betriebseinheiten unterstützt und die Einführung fortschrittlicher Alarmmanagementsysteme, simulatorbasierter Bedienerschulungen und standardisierter Bedienerschnittstellen ermöglicht. Als Leiter für Investitionsprojekte verwaltete er Portfolios, die von Wartungsmaßnahmen bis hin zu mehrjährigen Investitionen reichten, und stellte dabei die Einhaltung von Unternehmenszeitplänen, Sicherheitszielen und Leistungskennzahlen sicher. Darüber hinaus leitete er Programme für Notfallmaßnahmen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitshygiene und Umweltkonformität, wo er die Sicherheitskultur stärkte und die Risikomanagementsysteme verbesserte. ?Ich habe mehr als drei Jahrzehnte in der Schwerindustrie gearbeitet, hauptsächlich bei einem der weltweit führenden Hersteller von Ethylen und Polyethylen, wo ich die Gelegenheit hatte, hervorragende Teams in den Bereichen Betrieb, Technik, Automatisierung und Notfallmanagement zu leiten", erklärte Herr Weizenbach. ?In jüngerer Zeit habe ich mich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Implementierung von Technologien zu unterstützen, die einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb gewährleisten. Ich freue mich sehr darauf, diesen Fokus bei Aduro einzubringen, während wir unsere

Hydrochemolytic(TM)-Technologie weiterentwickeln und den operativen Rahmen für die

kommerzielle Einführung schaffen." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die NGP-Pilotanlage erfolgreich in Betrieb zu nehmen und skalierbare Lösungen für seine Technologieplattform zu entwickeln. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und sollten aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht überbewertet werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7b63310-ac06- 463b-89e4-169dcc6f6b8f °