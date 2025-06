IRW-News: Veganz Group AG: Veganz Group AG realisiert 30 Millionen Euro Gewinn durch OrbiFarm-Verkauf

IRW-PRESS: Veganz Group AG: Veganz Group AG realisiert 30 Millionen Euro Gewinn durch OrbiFarm-Verkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ludwigsfelde (IRW-Press/26.06.2025) -

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Veganz Group AG realisiert 30 Millionen Euro Gewinn durch OrbiFarm-Verkauf

(Ludwigsfelde, den 26. Juni 2025, 13:45 Uhr) - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) wird 100 Prozent der OrbiFarm GmbH ("OrbiFarm") für 30 Millionen Euro zuzüglich einer Gewinnbeteiligung ("Earn-Out") an eine dritte Partei verkaufen. Ein diesbezüglicher Notartermin wird in den nächsten Tagen stattfinden.

Ein wichtiges Ziel dieser Transaktion ist es, den Einstieg strategischer Partner zu ermöglichen, deren Statuten ein Investment bei Tochtergesellschaften von börsennotierten Unternehmen untersagen. Zudem stärken der Rückfluss aus dem Anteilsverkauf sowie der Earn-Out mittelfristig die Liquidität der Veganz Group und schaffen neue Spielräume für Wachstum im neuen Kerngeschäft.

Die OrbiFarm GmbH wurde über mehrere Jahre hinweg unter dem Dach der Veganz Group in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME zur Marktreife entwickelt. Ihre Technologie ermöglicht den klimaflexiblen und pestizidfreien Anbau von Grundnahrungsmitteln und Arzneimittelpflanzen auf minimaler Fläche - ein wegweisender Ansatz für die globale Ernährungssicherheit.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations:

Massimo Garau

Chief Financial Officer (CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes US-Bundesstaates und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3E5ED2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.