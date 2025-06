AKTIE IM FOKUS: RTL mit Kurssprung wegen Sky-Übernahme - Streaming-Fantasie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschende Übernahme sorgt am Freitag unter den Anlegern der RTL Group für große Fantasie im Streaming-Geschäft. Der Kauf des Pay-TV-Senders Sky Deutschland mit seiner Plattform Wow beförderte den Kurs des Medienkonzerns um 17 Prozent nach oben. Mit zuletzt gezahlten 37,10 Euro überboten sie ihr bisheriges Jahreshoch von 36,60 Euro, das von Ende März stammte. Am Konkurrenten ProSiebenSat.1 ging dies relativ regungslos vorbei, denn sie notierten zuletzt moderat mit 0,4 Prozent im Plus.

Die Entscheidung trieb den Börsenwert der RTL Group an nur einem einzigen Tag um ein Vielfaches nach oben gegenüber dem 150 Millionen Euro hohen Preis, der zunächst für Sky Deutschland gezahlt wird. Je nach Entwicklung des Aktienkurses könnten auf den Grundbetrag aber weitere Zahlungen von bis zu 377 Millionen Euro folgen. Derzeit gehört Sky Deutschland dem US-Konzern Comcast . Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden.

Laut einer Mitteilung des RTL-Mehrheitsaktionärs Bertelsmann will der Medienkonzern durch die Übernahme mit künftig rund 11,5 Millionen zahlenden Streaming-Abonnenten in Deutschland zu den großen US-amerikanischen Wettbewerbern aufschließen. Damit dürfte er sich vor allem auf Anbieter wie Netflix oder Disney+ beziehen. In diese Zahl rechnet er neben Sky und Wow auch die Abonnenten des bislang hauseigenen Streamingdienstes RTL+ ein.

"Das geplante Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky ist ein Meilenstein - für Bertelsmann genauso wie für die europäische Medienindustrie", wird der Bertelsmann-Vorstand Thomas Rabe in der Mitteilung zitiert. Der Erwerb sei ein Schritt auf dem Weg zur Stärkung des hiesigen Medienmarktes, was im Wettbewerb mit globalen Plattformen zwingend erforderlich sei.

RTL versucht schon lange, den Trend weg vom klassischen linearen Fernsehen mitzugehen, indem in Streaming-Angebote investiert wird. Unter anderem war im September nach längerer Fernseh-Auszeit Star-Moderator Stefan Raab verpflichtet worden, zunächst exklusiv für RTL+. Dem Aktienkurs konnte dies aber nicht helfen: Mitte November hatte er mit 23,65 Euro ein Rekordtief erreicht, von dem sich der Kurs zunächst nur bis Ende März erholen konnte. Durch den Kurssprung am Freitag stehen die RTL-Aktien 2025 nun mit 38,5 Prozent im Plus./tih/ag/stk