Broadcom - Mit neuem Allzeithoch

Nach einer Konsolidierung auf trendstarke Momentumtitel zu setzen, ist eine Konstellation, welche wir besonders zu schätzen wissen. Eine hohe Relative Stärke (Levy) weist die Broadcom-Aktie zweifelsohne auf. Dazu kommen sogar zwei verschiedenen Konsolidierungsmuster. So ist bereits seit Anfang Mai eine trendbestätigende Flagge nach oben aufgelöst. Dank des Spurts auf ein neues Rekordlevel (271,67 USD) kann die Kursentwicklung der letzten Monate darüber hinaus als sog. „V-Muster“ bzw. als längerfristige Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Die Auflösung der beiden Trendfortsetzungsmuster unterstreicht nun, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt. Das Sahnehäubchen liefert der Vorstoß in „uncharted territory“, wodurch zusätzlich eines der besten Signale der technischen Analyse entsteht. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Kurseinbruchs ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 100 USD. Als Absicherung und Schutz vor einem Fehlausbruch bieten sich dagegen die Hochpunkte bei knapp 240 USD an.

Broadcom (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.