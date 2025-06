S&P + NASDAQ Allzeithoch | PCE Kerninflation + 2,7% | NIKE Aktien steigen kräftig

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

Am Freitag erreichte der S&P 500 mit 6.177,14 Punkten ein neues Allzeithoch und übertraf damit den bisherigen Rekord von 6.147,43 (vom 19. Februar). Auch die Nasdaq Composite stieg auf ein Rekordniveau von rund 20.218 Punkten, während der Dow Jones um 362 Punkte (+0,8 %) zulegte.



Auslöser der positiven Marktstimmung war eine Reihe optimistischer Entwicklungen im Handelspolitik-Bereich:



US-Handelsminister Howard Lutnick bestätigte einen neuen Handelsrahmen mit China sowie die Erwartung baldiger Abkommen mit zehn weiteren wichtigen Partnern.



Präsident Donald Trump sagte, man habe „gestern mit China unterzeichnet“ – laut Weißem Haus bezog sich das auf eine zusätzliche Vereinbarung zur Umsetzung des früheren Genfer Handelsabkommens.



China erklärte am Freitag, man habe sich auf einen Rahmen geeinigt, der den Export seltener Erden in die USA ermöglicht und Technologiebeschränkungen lockert.



Rückblick: Nach einem starken Start ins Jahr 2025 hatten Trumps Zollerhöhungen im Frühjahr zu einem Einbruch der Märkte geführt. Der S&P 500 verlor zeitweise fast 18 %. Das spätere Zurücknehmen der schärfsten Zölle und die Wiederaufnahme von Handelsgesprächen sorgten jedoch für eine deutliche Erholung.



Positiv entwickelten sich auch die Aktien von Nike, die nach den nachbörslichen Zahlen gestern von einer Art Erleichterungsrally profitierten.



00:00 Intro

00:08 Überblick (PCE, China, Section 899)

02:45 PCE Kerninflation +2,7 Prozent

04:20 Die persönlichen Einkommen & Ausgaben

06:09 Rekordhoch beim S&P? | Marktstimmung | Zölle

07:00 Geopolitische Risiken (Iran)

08:35 Konjunkturmeldungen aus Asien

09:55 Nike Aktien steigen kräftig

14:32 Reconciliation Bill

16:42 Vergleich mit dem Plaza Accord (1985)

20:27 Meldungen: Autonomes Fahren, RTL kauft SKY, Salesforce, Meta u.a.

24:17 Analysten zu Oracle, Uber, Estée Lauder, McDonald’s, Spotify

26:48 Wichtige Termine nächste Woche