Drei Fragen an Bernecker 27.06.2025

Warum interessiert niemanden das Zollthema mehr?

Donald Trump verhält sich so wie immer: Erst ein großer Hammer, um alle zu erschrecken, dann folgen die Verhandlungen mit einem Deal am Ende. Was herauskommt, ist erträglich, ökonomisch aus amerikanischer Sicht verständlich, für die Europäer ärgerlich, aber eine wesentliche Veränderung der Warenströme wird es nicht geben.

Haben die Börsen den Nahostkonflikt wirklich schon abgehakt?

Der Nahostkonflikt ist ein regionaler Konflikt mehrerer Länder und Staaten seit dem Ende des 1. Weltkrieges und der damaligen Neuaufteilung der Interessen, insbesondere Englands und Frankreichs.

Mithin wird es weitere Interessenkonflikte geben, die die ganze Region betreffen. Die Sonderrolle Israels seit 1948 bleibt für alle ein ideologisches Problem. Eine Waffenruhe ist stets eine Kampfpause.

Ist der abgesagte Autodoc-Börsengang ein schlechtes Omen?

Der Börsengang von Autodoc ist eine Preis- und Timingfrage. Die vorliegenden Rahmendaten für den Wert des Unternehmens sind zu dürftig, die Emissionsbanken nehmen das Thema zu locker.

Das augenblickliche Börsenumfeld ist zudem für Neuemissionen äußerst fragil. Eine Wartezweit von zwei bis drei Monaten dürfte richtiger sein. Bis dahin ist die Einschätzung der deutschen Konjunktur nach dem Blitzstart besser zu überblicken.