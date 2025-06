WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 115 Dollar

(Wiederholung vom Vorabend)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Analyst Randal Konik sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem Quartal über den Erwartungen. Der Wettbewerbsdruck lasse nach, Nike schneide besser ab und in Zukunft werde es einfacher, die Vergleichszahlen zu übertreffen. Der Experte rechnet mit einer V-förmigen Erholung im Geschäftsjahr 2027. Sein Rat lautet "Just Buy It"./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 16:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 16:43 / ET

