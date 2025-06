EQS-News: hep global GmbH: Herausforderndes Umfeld führte 2024 zu Umsatz- und Ergebnisverschiebungen – für 2025 wieder Wachstum erwartet

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

hep global GmbH: Herausforderndes Umfeld führte 2024 zu Umsatz- und Ergebnisverschiebungen – für 2025 wieder Wachstum erwartet



Güglingen, 30. Juni 2025 – Die hep global GmbH, ein international agierender Solarspezialist, verzeichnete ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024. Aufgrund des allgemein anspruchsvollen Marktumfelds und der gestiegenen Unsicherheit in den USA infolge des dortigen Wahljahres haben sich mehrere geplante Projektverkäufe von 2024 nach 2025 verschoben. Dementsprechend reduzierte sich der Konzernumsatz 2024 von 73,3 Mio. Euro auf 43,5 Mio. Euro und lag unterhalb der zuletzt prognostizierten Spanne von 50 bis 65 Mio. Euro. Die Gesamtleistung erreichte 46,5 Mio. Euro nach 91,0 Mio. Euro im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2025 werden eine Umsatzsteigerung auf 45 bis 65 Mio. Euro und ein deutliches Ertragswachstum erwartet.

Die substanziellen Projektverschiebungen 2024 spiegelten sich auch in der Ertragsentwicklung wider. So reduzierte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,1 Mio. Euro auf -4,8 Mio. Euro und liegt damit innerhalb der jüngsten Prognosespanne von -5 bis +1 Mio. Euro. Das Konzernjahresergebnis belief sich 2024 auf -9,1 Mio. Euro im Vergleich zu 1,8 Mio. Euro im Vorjahr.

Strategische Gegenmaßnahmen eingeleitet

Angesichts des herausfordernden Umfelds hatte hep verschiedene strategische Gegenmaßnahmen initiiert und im Berichtsjahr konsequent umgesetzt. Diese umfassten insbesondere die Fokussierung auf die Greenfield-Projektentwicklung in stabilen Kernmärkten wie Europa, Kanada und Japan, die Ausweitung der Absatzkanäle durch Managed Accounts, die Sicherung langfristiger, wiederkehrender Erträge durch den sukzessiven Aufbau eines Eigenbestands sowie organisatorische Anpassungen an die geänderten Marktbedingungen. Die ersten positiven Effekte hieraus werden bereits im Geschäftsjahr 2025 realisiert und in den Folgejahren weiter verstärkt.

Ausblick 2025 mit Umsatz- und Ergebniswachstum

hep erwartet für 2025 eine positivere Geschäftsentwicklung und rechnet vor dem Hintergrund von Aufholeffekten aus verschobenen Projektverkäufen von 2024 mit entsprechenden Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Die Prognose sieht einen Zuwachs des Konzernumsatzes auf 45 bis 65 Mio. Euro vor. Auch das EBIT soll sehr deutlich auf 5 bis 15 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig ist vorgesehen, die eigene Projektpipeline kontinuierlich umzusetzen und weiter auszubauen. Derzeit umfasst die weltweite Pipeline ein Projektvolumen von 4,5 GWp, von denen rund 0,7 GWp bereits baureif sind. In Europa, Japan und Kanada befinden sich aktuell Projekte unterschiedlicher Reifephase mit einem Volumen von rund 3,5 GWp in der Entwicklung, die schrittweise bis Ende 2026 veräußert werden sollen.

USA als langfristiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie trotz anhaltender Unsicherheiten

Der PV-Investmentmarkt in den USA ist derzeit von erheblichen Unsicherheiten geprägt, u.a. durch drohende Zölle und Förderprogramm-Reformen. Diese führen allgemein zu Projektverzögerungen und damit konkret bei hep zu einer zeitversetzten Einnahme von Meilensteinzahlungen und Transaktionserlösen bei bereits veräußerten Solarparks. In der Folge erhöht sich die Kapitalbindung und es entstehen Prolongationsbedarfe bei nachrangigen Projektfinanzierungen, die sich bis 2026 auflösen werden.

„Die Verwerfungen in den USA durch die Wahl und neue Administration haben uns alle auf eine harte Probe gestellt – nicht zuletzt auch unsere Investoren. Aber erstens erwarten wir mittelfristig eine klare Normalisierung und sind sehr optimistisch, die Projektverkäufe sukzessive nachholen zu können. Zweitens bleibt es unsere feste Überzeugung, dass die USA auch langfristig eine wichtige Säule in unserer Wachstumsstrategie sein wird“, erklärt Thomas Tschirf, CFO der hep global GmbH. „Positiv stimmen uns dort vor allem die attraktiven Wachstumspotenziale sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach günstiger Solarenergie und PV-Großanlagen, insbesondere durch den erheblichen Zusatzbedarf aus Rechenzentren und Digitalisierung. Die strategischen Maßnahmen, die bereits in der Umsetzung sind, sollen ermöglichen, diese Wachstumspotenziale zu nutzen.“



Über hep solar

Die hep-solar-Gruppe ist der Solarspezialist für Projekte und Investments aus einer Hand. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut, betreibt und finanziert das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Als Zukunftsmacher verbindet die Unternehmensgruppe Know-how in den Geschäftsfeldern Investment, Projects, hep yolar und PV plants – und deckt somit von Anfang bis Ende die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Finanzierung über die Projektentwicklung und den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Die hep-solar-Gruppe beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



