EQS-News: Katjes International: Starke Halbjahreszahlen und positiver Ausblick auf das Gesamtjahr

Katjes International: Starke Halbjahreszahlen und positiver Ausblick auf das Gesamtjahr



19.08.2025

Konzernumsatz steigt auf EUR 164,8 Mio. (Vorjahr: EUR 157,9 Mio.)

Operativer Gewinn (EBITDA) steigt auf EUR 13,9 Mio. (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.)

Deutliches Übertreffen der Guidance für das Gesamtjahr erwartet

Emmerich, 19. August 2025 – Der Katjes International Konzern setzt seinen Wachstumskurs fort und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4% auf EUR 164,8 Mio. (30. Juni 2024: EUR 157,9 Mio.). Das operative Konzernergebnis (EBITDA) verbesserte sich im traditionell schwächeren ersten Halbjahr deutlich auf EUR 13,9 Mio. (30. Juni 2024: EUR 12,2 Mio.), was einer Marge von 8,4% entspricht (30. Juni 2024: 7,7%). Wesentliche Treiber waren gutes Preismanagement, strikte Kostendisziplin sowie Effizienzsteigerungen.

Die zwei im ersten Halbjahr im Markt gestarteten Joint Ventures sind sehr erfreulich angelaufen. „Shirin Beauty“, gemeinsam mit Musikerin Shirin David gegründet, brachte im zweiten Quartal erfolgreich eine hochwertige Beauty-Linie für den Drogeriemarkt-Kanal auf den Markt. Zudem erzielte die Shades Snacks Ltd. mit „Shades by Niko“ – einer Kooperation mit YouTuber Niko Omilana – in Großbritannien einen überaus erfolgreichen Verkaufsstart mit zu 100% veganen und halal-zertifizierten Fruchtgummies in Sonnenbrillenform.

Im Juli 2025 wurde bekannt, dass der Mehrheitseigentümer der CPK, an der Katjes International mit 23% beteiligt ist, im laufenden Jahr mit einem Verkauf der Gesellschaft rechnet. Die Finalisierung der Transaktion ist von einigen aufsichtsrechtlichen Faktoren in Frankreich abhängig und wird im vierten Quartal 2025 erwartet. Nach Closing der Transaktion würden Katjes International Erlöse von bis zu EUR 80 Mio. zufließen.

Am 1. August 2025 unterzeichnete Katjes International über ihre Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury einen Vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH, Deutschlands größter familiengeführter Luxusbekleidungsmarke. Die verbleibenden 40% bleiben im Besitz der Familie Bogner. Die Bogner Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoumsatz von knapp EUR 200 Mio. und ist profitabel. Der Vollzug der Transaktion wird im September 2025 erwartet.

Zur Finanzierung der Übernahme wurde die bestehende Unternehmensanleihe Anfang August um EUR 70 Mio. aufgestockt. Die Platzierung stieß auf starkes Interesse nationaler und internationaler Investoren und war deutlich überzeichnet.

Mit den starken Halbjahreszahlen, erfolgreichen Markteinführungen und den angekündigten Transaktionen erwartet die Katjes International ein sehr starkes Gesamtjahr. Mit dem zweiten Halbjahr steht die saisonal stärkste Phase noch bevor. Vor diesem Hintergrund geht die Katjes International davon aus, die Guidance mit erwarteten Umsätzen von mindestens EUR 400 Mio. und einer EBITDA-Marge zwischen 9% bis 10% deutlich zu übertreffen.

Der Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 ist unter https://katjes-international.de/investoren/ verfügbar.



ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88% an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de.



