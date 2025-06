EQS-News: SUNfarming GmbH: erfolgreiche Fortführung der Projektentwicklungen im Geschäftsjahr 2024; Gesamtleistung erreicht 31,8 Mio. Euro und Jahresüberschuss 0,4 Mio. Euro

EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erkner, 30. Juni 2025 – Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2024 zurück. Wie geplant, konzentrierte sich das Unternehmen erfolgreich auf die Weiterentwicklung der Projektpipeline aus neuen Solarparks. Im Ergebnis erhöhte sich der Bestand an in der Realisierung befindlichen Solaranlagen („Bestand an unfertigen Leistungen“) zum 31. Dezember 2024 um 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 22,1 Mio. Euro) auf 35,4 Mio. Euro (31.12.2023: 29,8 Mio. Euro), wofür SUNfarming bereits Anzahlungen in Höhe von 19,8 Mio. Euro erhalten hat. Die Umsatzerlöse erreichten mit 26,2 Mio. Euro nahezu das Vorjahresniveau von 26,5 Mio. Euro. Davon entfielen 19,7 Mio. Euro (2023: 7,4 Mio. Euro) auf in Deutschland fertiggestellte Solaranlagen sowie 6,5 Mio. Euro (2023: 2,9 Mio. Euro) auf sonstige Umsatzerlöse, insbesondere aus Serviceleistungen. Die Gesamtleistung summierte sich im Geschäftsjahr 2024 auf 31,8 Mio. Euro (2023: 48,6 Mio. Euro). Auf der Ertragsseite erwirtschaftete SUNfarming trotz des Fokus auf die Fortführung der Projektentwicklung und auf die Schaffung entsprechender Personalkapazitäten für die künftige Realisierung dieser Projekte einen Jahresüberschuss von 0,4 Mio. Euro (2023: 1,1 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 26,0 % auf 27,9 %.

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die Geschäftsführung einen vergleichbaren Jahresüberschuss wie 2024. In den Folgejahren soll das Auftrags- und damit Umsatzvolumen deutlich ansteigen, vor allem auf Basis der aktuellen Entwicklung und Realisierung der in Planung und Genehmigungsverfahren befindlichen Agri-Solar-Großprojekte. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine Pipeline mit einer Zielkapazität von 4 GWp, wovon sich ca. 0,8 GWp bereits in der Spätphase der Entwicklung befinden.

Um das geplante Projekt- und Umsatzwachstum gesichert umsetzen zu können, haben die Gesellschafter der SUNfarming entschieden, Cube Green Energy Deutschland GmbH als finanzstarken Partner in die SUNfarming-Gruppe aufzunehmen. Die aus dieser Partnerschaft entstandene Cube Green Energy SUNfarming HoldCo GmbH, welche mehrheitlich von Cube Green Energy Deutschland GmbH gehalten wird, hat im Januar 2025 100% der Geschäftsanteile an der SUNfarming GmbH übernommen. Durch die Partnerschaft wird SUNfarming seine Position als innovativer Anbieter von Solarenergieprojekten, insbesondere Agri-Solar-Projekten, weiter stärken und das Wachstum konsequent ausbauen können.



