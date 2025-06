Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH 30.06.2025 / 12:51 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG Company Name: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: Buy from: 30.06.2025 Target price: 50,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat am 30.06.2025 die Coverage von Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 50,00. Zusammenfassung: Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches Biotech-Unternehmen, das etablierte Medikamente durch die Verbesserung der Löslichkeit ihrer Wirkstoffe (APIs) optimiert. Die patentierte Marinosolv®-Plattform erhöht die Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Verbindungen, insbesondere bei Entzündungs- und Atemwegserkrankungen. Nach der erfolgreichen finanziellen und operativen Restrukturierung in H2/24 und Anfang 2025 verfolgt Marinomed nun ein duales Geschäftsmodell: (1) Entwicklung proprietärer, mit Marinosolv verbesserter Versionen bewährter Moleküle zur Auslizenzierung (z. B. Budesolv für allergische Rhinitis, Tacrosolv für trockene Augen) und (2) Solv4U, ein kostenpflichtiges Serviceangebot zur Solubilisierung von Wirkstoffen für externe Partner. Der Leitkandidat des Unternehmens, Budesolv, ist eine verbesserte Version des Kortikosteroids Budesonid als Nasenspray. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine schnellere Linderung der Symptome und eine konservierungsmittelfreie Formulierung - bedeutende Verbesserungen in einem ausgereiften, weitgehend generisierten Markt. Diese Verbesserungen sind zwar nicht revolutionär, stellen jedoch einen echten Fortschritt in einer Kategorie dar, in der es in letzter Zeit an Innovationen mangelt. Nach positiven Ergebnissen der Phase 3 wurde Budesolv bereits an einen pharmazeutischen Partner in der Schweiz lizenziert, wobei die Einreichung des Dossiers für das erste Quartal 2026 und die behördliche Zulassung durch die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic für das erste Halbjahr 2027 erwartet wird. Wir glauben, dass der Turnaround von Marinomed einen Inflektionspunkt markiert. Mehrere kurzfristige Katalysatoren - insbesondere die Lizenzierungsvereinbarungen und Zulassungsanträge für Budesolv - unterstützen ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber den derzeit niedrigen Bewertungsniveaus. Basierend auf unserem SOTP-Bewertungsmodell nehmen wir die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR50 auf (Aufwärtspotenzial: 156%). First Berlin Equity Research on 30.06.2025 initiated coverage on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane placed a BUY rating on the stock, with a EUR 50.00 price target. Abstract: Marinomed Biotech AG is an Austrian biotech company which enhances established drugs by improving the solubility of their active ingredients (APIs). Its patented Marinosolv® platform boosts the bioavailability of poorly soluble compounds, especially for inflammatory and respiratory diseases. Following successful financial and operational restructuring in H2/24 and early 2025, Marinomed is now pursuing a dual business model: (1) development of proprietary, Marinosolv-enhanced versions of proven molecules for out-licensing (e.g. Budesolv for allergic rhinitis, Tacrosolv for dry eye disease), and (2) Solv4U, a fee-based service offering API solubilisation for external partners. The company's lead candidate, Budesolv, is an enhanced version of the corticosteroid budesonide nasal spray. Key advantages include faster symptom relief and a preservative-free formulation-meaningful upgrades in a mature, largely genericised market. While not revolutionary, these improvements mark real progress in a category lacking recent innovation. Following positive phase 3 results, Budesolv has already been licensed to a pharmaceutical partner in Switzerland, with dossier submission aimed for Q1/26 and regulatory approval from regulator Swissmedic expected in H1/27. We believe Marinomed's turnaround marks an inflection point. Multiple near-term catalysts - especially Budesolv licensing deals and filings - support substantial upside from current depressed valuation levels. Based on our SOTP valuation model, we initiate coverage with a Buy rating and a price target of EUR50 (upside: 156%). 