Audi verbucht in den USA herben Absatzeinbruch

RESTON (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi hat in den USA einen weiteren Absatzeinbruch erlitten. Im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen 39.241 Autos aus und damit 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstagabend in Reston mitteilte. Schon im zweiten Quartal 2024 hatte Audi einen Rückgang um 12 Prozent verbucht. Nun hat US-Präsident Donald Trump ausländischen Autobauern mit hohen Zöllen deren Geschäft durchkreuzt./stw