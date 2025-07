EQS-News: SBO AG: Strategische Neuausrichtung jetzt auch rechtlich sichtbar

EQS-News: SBO AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

01.07.2025 / 08:00 CET/CEST

Die im ATX notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG firmiert ab sofort unter dem neuen rechtlichen Firmennamen SBO AG. Der Namenswechsel wurde im April von der Hauptversammlung beschlossen und ist ab 1. Juli mit Eintrag ins Firmenbuch offiziell wirksam. Das ist ein weiterer Schritt der im März präsentierten strategischen Transformation von SBO, die den Firmennamen nun mit dem neuen Markenauftritt vereinheitlicht.



Im Zuge dieser Umstellung werden auch Tochtergesellschaften, die aktuell „Oilfield“ im Namen tragen, schrittweise umbenannt. Die Tochtergesellschaft Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH in Ternitz ändert zeitgleich mit der SBO AG den Firmennamen in Schoeller-Bleckmann Precision Technology GmbH.



Mit dem Namen SBO AG trägt das Unternehmen seiner Rolle als internationaler Hochpräzisionstechnologie-Konzern mit erweitertem Industrie-Fokus Rechnung. Bereits im März 2025 hatte SBO einen neuen Markenauftritt und eine Wachstumsstrategie präsentiert. Der neue Firmenname ist nun ein weiterer sichtbarer Schritt auf diesem Weg.



„Wir sind über einen reinen „Ölfeldausrüster“ hinausgewachsen und bedienen mit unseren Hochpräzisions-Technologien zahlreiche Industrien. Das machen wir mit unserem Markenauftritt klar sichtbar. Mit der Umfirmierung schließen wir unsere Transformation auf rechtlicher Ebene ab“, sagt SBO-CEO Klaus Mader. „SBO steht für Präzision, technologische Exzellenz und nachhaltiges Wachstum – und für unser klares Ziel, unseren Marktfokus auf neue, attraktive Industrien zu erweitern.“



SBO baut seinen Weg in die Zukunft auf vier strategischen Eckpfeilern auf:



Diversifikation über Öl & Gas hinaus: Ein zentraler Wachstumshebel ist die Diversifikation in andere Industrien. Zukünftige Schwerpunkte liegen unter anderem im 3D-Metalldruck, in der Next-Generation-Geothermie sowie in der Flow-Control-Technologie.



Globale Marktexpansion: Durch gezielte Expansion in wachstumsstarke Regionen wie den Nahen Osten, Lateinamerika und Asien erhöht SBO seine globale Präsenz und erschließt neue Marktpotenziale.



Technologieführerschaft ausbauen: SBO setzt auf spezialisierte Hochleistungsmaterialien und fortschrittliche Fertigungstechnologien, um seine führende Rolle in der Präzisionstechnologie weiter zu stärken.



Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit: SBO fokussiert auf eine effiziente, resiliente Produktion und hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bis 2030 gesetzt: eine Reduktion der Scope 1- und 2-Emissionen um 30% sowie der Scope 3-Emissionen um 10%.



Diese strategischen Eckpfeiler untermauern den langfristigen Wachstumsanspruch von SBO: Der Umsatz soll bis 2030 auf MEUR 900 steigen, davon MEUR 200 aus neuen Geschäftsbereichen.



CEO Klaus Mader schließt: „Der Firmenname SBO AG vereint unsere Marke, unsere Strategie und unsere Positionierung: Präzision, die Industrien verändert.“





Der neue Firmenname betrifft ausschließlich den Gesellschaftsnamen: Eigentumsverhältnisse, Management, rechtliche Struktur und Firmenbuchnummern bleiben unverändert, bestehende Verträge behalten ihre Gültigkeit.





Über SBO

SBO ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Standorten mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at



Kontakt:

Monika Bell, Head of Investor Relations

SBO AG

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: investor.relations@sbo.at

media.relations@sbo.at

