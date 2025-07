EQS-News: Vom Mittelstand zum Global Player: FUCHS feiert 40 Jahre Börsennotierung

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Vom Mittelstand zum Global Player: FUCHS feiert 40 Jahre Börsennotierung



01.07.2025

Vom Mittelstand zum Global Player: FUCHS feiert 40 Jahre Börsennotierung

Mannheim, 1. Juli 2025 – Am 30. Januar 1985 brachte FUCHS seine Aktien zum Handel und zur amtlichen Notierung an die Börsen Frankfurt und Stuttgart. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem deutschen Mittelständler zu einem globalen Player entwickelt. Heute ist FUCHS der weltweit größte unabhängige Schmierstoffhersteller mit einer Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden Euro. Am 30. Juni 2025 beging das Unternehmen sein 40-jähriges Börsenjubiläum mit einer feierlichen Bell Ringing Ceremony auf dem Parkett der Frankfurter Börse.

Neben der Unternehmerfamilie, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat waren auch ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder geladen. Mit Dr. Manfred Fuchs, der das Unternehmen in der zweiten Generation 41 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender prägte, und Dr. Gerhard Vogel, dem damaligen Finanzvorstand, waren zwei zentrale Wegbereiter des Börsengangs von 1985 bei der Feier persönlich anwesend – ein besonderer Moment in der Unternehmensgeschichte von FUCHS.

Vier Jahrzehnte Wachstum und Kontinuität

Dieses bedeutende Ereignis steht für vier Jahrzehnte des Wachstums und Erfolgs, die gemeinsam erreicht wurden. FUCHS hat seit der Börsennotierung in jedem Jahr Gewinne erwirtschaftet, kontinuierlich eine jährliche Dividende ausgeschüttet und seine Aktionär*innen am Unternehmenserfolg beteiligt. Insgesamt hat der Konzern die Dividende 23 Jahre in Folge erhöht – so lange wie kein anderes börsennotiertes Unternehmen in Deutschland. Damit ist FUCHS auf einem guten Weg, mit 25 Dividendenerhöhungen in Folge einziger „Dividenden-Aristokrat“ Deutschlands zu werden.

Langfristiges Engagement für nachhaltige Wertschöpfung

„Diese außergewöhnliche Kontinuität belegt das langfristige Engagement für nachhaltige Wertschöpfung. Wir sind stolz darauf, sowohl die Anforderungen des Kapitalmarkts als auch die Prinzipien guter Unternehmensführung stets gleichermaßen im Blick zu behalten. Wir haben bewiesen, dass dies keine Gegensätze sind. Unser unabhängiger Aufsichtsrat spielt dabei eine zentrale Rolle und trägt maßgeblich zu unserer erfolgreichen Governance bei. Die Familie Fuchs garantiert die Unabhängigkeit unseres Unternehmens und sichert es dadurch gegen Übernahmen ab“, so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der FUCHS SE.

„Der FUCHS-Konzern zeigt mit seiner finanziellen Stabilität, der kontinuierlichen Cash-Generierung und einer verlässlichen Dividendenpolitik einen überzeugenden Track Record am Kapitalmarkt. Die Aktionärinnen und Aktionäre profitierten in den vergangenen 23 Jahren von einer durchschnittlichen jährlichen Dividendensteigerung der FUCHS-Vorzugsaktien um 13 Prozent. Wir freuen uns über diesen Meilenstein und sind sehr zuversichtlich, die positive Entwicklung des Unternehmens auch künftig nachhaltig fortsetzen und weiter ausbauen zu können“, ergänzt Dr. Christoph Loos, Aufsichtsratsvorsitzender der FUCHS SE.

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.700 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktions-standorten und mit 71 operativen Gesellschaften.

