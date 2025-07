IRW-News: Argo Living Soils Corp.: Argo gibt erste Graphenbestellung auf

IRW-PRESS: Argo Living Soils Corp.: Argo gibt erste Graphenbestellung auf

Vancouver, British Columbia - 1. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FRANKFURT: 94Y0) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, die erste Bestellung von 1000 Litern Graphen-Oxid-Flüssigkeit bekannt zu geben. Die Graphen-Oxid-Flüssigkeit besteht aus hochgradiger 0,04-prozentiger Graphen-Oxid-Flüssigkeit (4 Gramm pro Liter) und wird als Flüssigkeitszusatz zu Beton und Betongemischen verwendet. Diese erste strategische Bestellung schafft eine Arbeitsbeziehung mit einem internationalen Lieferanten von Graphen-Oxid-Flüssigkeit für Argos innovative Beton-, Zement- und Asphaltprodukte in Nordamerika.

Argo gibt eine erste Bestellung von 1000 Litern hochgradiger Graphen-Oxid-Flüssigkeit auf, die aus 99 % reinem Graphen, der reinsten, weltweit verfügbaren Form, hergestellt wird.

Die Graphen-Oxid-Flüssigkeit ist ein als Zementzusatz geschaffenes mischfertiges Produkt. Es entspricht den Einfuhrbestimmungen der USA und EPA-Standards, einschließlich der Standards unter dem US-Zollgesetz und dem Gesetz zu Export- und Importgenehmigungen, und stellt damit die Eignung für moderne Bauanwendungen sicher. Der Kauf fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Argo und seinem ersten Lieferanten in Bereichen wie Datenaustausch, Produktdesign und Dispersionstechnologien, mit dem Ziel, die Leistung von mit Graphen angereicherten Betonprodukten zu verbessern.

Diese Vereinbarung stellt einen transformativen Meilenstein für Argo, auf unserem Weg, modernste Graphen-Oxid-Technologie in unsere nachhaltigen Baumaterialien zu integrieren, dar, erläuterte Scott Smale, President und CEO von Argo. Die Partnerschaft mit einem anerkannten Weltführer in Graphenproduktion steigert unsere Fähigkeit, hochleistungsfähige, umweltfreundliche Beton-, Zement- und Asphaltprodukte im nordamerikanischen Markt zu vertreiben. Unser Ziel ist es, sofort zum Verkauf geeignete Produkte für den nordamerikanischen Markt zu entwickeln und an der EU-Zertifizierung zum Verkauf in Deutschland und dem EU-Markt zu arbeiten.

Argo behält sich das Recht vor, Lieferungen innerhalb von 10 Werktagen zu inspizieren und nicht-konforme Lieferungen zurückzuweisen, und der Lieferant hat sich bereit erklärt, auf seine Kosten Ersatzmaterial für fehlerhafte Ware bereitzustellen. Argo wird allen kanadischen und US-amerikanischen Einfuhrbestimmungen, einschließlich Ursprungs- und Reinheitszertifikaten, entsprechen.

Der Auftrag entspricht Argos Mission, nachhaltige Konstruktion durch innovative Materialien zu fördern und seine Führungsrolle im Bereich grüner Technologien zu festigen.

Das Unternehmen gibt die erneute Beauftragung von King Tide Media LLC (806E Windward Way No. 816, Lake Worth, Fla., Telefon 843-368-7691, E-Mail: james@kingtide.net) zur Bereitstellung von Marketingdiensten bekannt, die die Bekanntheit des Unternehmens und seiner Produkte und Wertpapiere in der Öffentlichkeit steigern sollen. Die Vereinbarung gilt für den Zeitraum von einem Monat ab 1. Juli 2025. Das Unternehmen hat ein Budget von 60.000 US-Dollar für die Marketingdienste von King Tide, einschließlich digitalen Marketings und Inhaltserstellung, bereitgestellt. Das Unternehmen und King Tide stehen in keinem Nahverhältnis und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für die Marketingdienste ausgegeben.

Argo gibt außerdem die Verlängerung der Vereinbarung mit MarketSmart Communications Inc. (MarketSmart) (614 - 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2, Kontakt: Adrian Sydenham, E-Mail: info@marketsmart.ca, Telefonnr.: 877 261 4466 https://www.marketsmart.ca) bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt MarketSmart Dienstleistungen im Bereich Investor Relations für Argo für weitere 3 Monate, ab 1. Juli 2025, bereit. Jede Partei hat das Recht, die Vereinbarung innerhalb einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Die Vereinbarung kann durch beiderseitige Akzeptanz der Parteien erneuert werden. Argo zahlt MarketSmart eine Gebühr von 5.000 CAD (plus Mehrwertsteuer) und fällige Steuern pro Monat. Das Unternehmen und MarketSmart stehen in keinem Nahverhältnis und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für die Marketingdienste ausgegeben.

Über Argo Living Soils Corp.

Argo Living Soils Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für Hochleistungswerkstoffe, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger, hochleistungsfähiger Lösungen für den Bau- und Landwirtschaftssektor konzentriert. Mit Hilfe seiner Tochterunternehmen, einschließlich Argo Green Concrete Solutions Inc., nutzt Argo modernste Technologien zur Schaffung umweltfreundlicher Produkte, die den Anforderungen moderner Infrastruktur entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Living Soils Inc.

E-Mail: scott.smale@argolivingsoils.com

Tel.: 306-596-2673

www.argolivingsoils.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung, der Produktleistung und zukünftigen Kaufverpflichtungen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Marktbedingungen und operativer Herausforderungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen von Argo, die bei der Canadian Securities Exchange eingereicht wurden.

