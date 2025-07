Neuer Riesen-Rastplatz für Lkw öffnet an A1

SCHWERTE (dpa-AFX) - An der A1 bei Schwerte finden auf dem Rastplatz Lichtendorf Süd nun deutlich mehr Lastwagen Platz als früher. Nach rund einem Jahr Bau ist dort der Angaben nach größte Lkw-Parkplatz in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen worden, wie die zuständige Bauherrin Deges mitteilte. Der Parkplatz weist 170 Stellplätze und eine Fläche von rund acht Fußballfeldern auf.

Dass auf der neuen Rastanlage der Lkw-Verkehr von Autos getrennt ist, trägt zur Sicherheit der gesamten Anlage bei, wie Deges mitteilte. Auch gebe es getrennte Auf- und Abfahrten für die Lastwagen.

Seit Jahren großer Mangel an Lkw-Rastplätzen

Laut deutschem Verkehrsclub Auto Club Europa sind viele Rastanlagen für Lastwagen überfüllt - obwohl dem Bundesverkehrsministerium zufolge seit 2018 Tausende Plätze hinzugekommen sind. Besonders prekär sei die Lage auf den stark befahrenen Ost-West-Transitachsen, teilte der ACE mit.

Bei einem Test des Clubs im Frühjahr dieses Jahres waren fast alle überprüften Rastplätze in Nordrhein-Westfalen überbelegt. In der Not parkten Lastwagen dann in Ein- und Ausfahrten und stellten ein Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer dar, kritisiert der ACE.

Besonders überfüllt war der kleine Rastplatz Brönninghausen an der A2 bei Bielefeld: Auf acht Parkplätze kamen 35 Lastwagen. Etwas weiter an der Raststätte Gütersloh Süd zählten die Tester 41 abgestellte Lastwagen und 21 Parkplätze.

Interessenvertreter loben Zubau

Für die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Nordrhein-Westfalen ist der Neubau der Lkw-Rastanlage daher ein erfreuliches Zeichen: "Es sind vor allem die fehlenden Stellplätze an Autobahnen, die dem Fahrpersonal täglich zu schaffen machen", sagte der stellvertretende verkehrspolitische Sprecher der IHKs Nordrhein-Westfalen, Stefan Peltzer.

Auch der ADAC lobte den Neubau als wichtigen Schritt, um die Parksituation auf deutschen Autobahnen zu verbessern.

Auch Autoparkplätze werden modernisiert

Nun stehen nebenan Umbaumaßnahmen im Bereich für den Individualverkehr an. Nach der Modernisierung der Fläche werden dort ebenfalls mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Für den bis Sommer 2026 geplanten Umbau wird die Anlage nicht geschlossen./fld/DP/mis