AKTIE IM FOKUS: Tesla mit Kurserholung - Absatzzahlen besser als befürchtet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben sich zur Wochenmitte nahezu vollständig von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. So waren die Absatzzahlen des Elektrofahrzeug-Herstellers nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet.

Zuletzt gewannen die Anteilsscheine 5,0 Prozent auf 315,73 US-Dollar und verringerten damit ihren Jahresverlust auf rund 22 Prozent. Tags zuvor waren sie im Zuge des neu aufgeflammten Streits von Konzernchef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump mächtig unter Druck geraten.

Tesla teilte am Mittwoch mit, dass die Fahrzeug-Auslieferungen im abgelaufenen Quartal um 13,5 Prozent gefallen waren. Die Auslieferungen hätten im Rahmen des vom Elektroautobauer ermittelten Analystenkonsenses gelegen, bemerkte Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Marktseitig seien die Erwartungen aber wohl noch geringer gewesen, was die positive Kursreaktion der Aktie erklären könnte./edh/stw/