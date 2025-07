Bitkom: Digitalbranche wächst 2025 trotz Konjunkturflaute - schafft Jobs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Trotz geopolitischer Unsicherheiten und der Konjunkturschwäche setzt die deutsche Digitalwirtschaft 2025 auf Wachstum und will Jobs schaffen.

Im deutschen Markt für IT und Telekommunikation (ITK) dürften die Umsätze um 4,4 (2024: 4,7) Prozent auf 235,8 Milliarden Euro steigen, teilte der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mit. Die Zahl der Beschäftigten werde um rund 9000 auf 1,35 Millionen klettern, nach einem Jobaufbau von 3500 im vergangenen Jahr. "Der Start ins Jahr war schwierig, aber die Erwartungen steigen", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Die Geschäfte in der IT- und Telekommunikationsbranche verlaufen 2025 positiv, wenngleich nicht alle Unternehmen von dem Wachstum profitieren können."

Für 2026 peilt der Lobbyverband 4,5 Prozent Wachstum an. "Wir sehen einen Silberstreif in der Branche und die Lust zu investieren", sagte Wintergerst. Die Politik müsse aber für Rückenwind sorgen und dürfe den Firmen keine neuen Hürden in den Weg stellen. So sollten insbesondere energieintensive Bereiche wie Rechenzentren und Netze bei den Entlastungen bei der Stromsteuer berücksichtigt werden.

GESCHÄFT MIT KI WÄCHST UM 50 PROZENT

Für Wachstum der Digitalwirtschaft sorgt vor allem die Informationstechnik (IT) und hier besonders Software. In Deutschland werden in diesem Jahr laut Bitkom-Prognose 161,3 Milliarden Euro mit IT umgesetzt und damit 5,7 Prozent mehr als 2024. Dabei wachse das Geschäft mit Software um 9,5 Prozent auf 52,7 Milliarden Euro. "Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz und Cloud Computing macht sich innerhalb dieses Segments immer stärker bemerkbar", hieß es. Das Geschäft mit KI-Plattformen, auf denen KI-Anwendungen entwickelt, trainiert und betrieben werden können, wächst demnach sogar um 50 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

Der Markt für IT-Hardware dürfte um 4,8 Prozent auf 56 Milliarden Euro zulegen, vor allem durch gemietete Server, Netzwerk- und Speicherkapazitäten. Bei Tablets, Notebooks und Desktop PCs seien zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen. "Der zunehmende KI-Einsatz führt dazu, dass hochwertige Geräte angeschafft werden", sagte Wintergerst. Es sei ein positives Signal, dass die Firmen in Digitalisierung investierten. Bergab hingegen bewegen sich wie in den fünf Jahren zuvor die Umsätze von Consumer Electronics - und zwar um minus 3,3 Prozent.

Für den Telekommunikationsmarkt prognostiziert Bitkom 2025 einen Umsatzanstieg von 1,7 Prozent auf 74,5 Milliarden Euro. Die Investitionen der ITK-Firmen bleiben hoch. So wollen 28 Prozent ihre Investitionen 2025 anheben, 54 Prozent wollen sie konstant halten und 18 Prozent planen weniger Investitionen.

Trotz der positiven Entwicklung in Deutschland wächst die internationale Konkurrenz schneller. Denn weltweit dürften die Umsätze mit IT und Telekommunikation 2025 laut Bitkom-Prognose um 6,6 Prozent auf 5,2 Billionen Euro zulegen. Das größte Wachstum verbucht dabei Indien mit acht Prozent, vor den USA mit 7,3 Prozent. Die EU (ohne Deutschland) sollte ein Plus von 7,1 Prozent erreichen, gefolgt von Großbritannien und Japan. Für China wird ein Umsatzwachstum von vergleichsweise geringen 5,8 Prozent prognostiziert. "Beim Blick auf die internationalen Märkte halten die USA ihre Vormachtstellung und kommen 2025 auf einen Weltmarktanteil von 38,8 Prozent", erklärte Bitkom. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand China (11,0 Prozent), Japan (4,6 Prozent) und – gemeinsam mit Großbritannien – auf Rang Vier Deutschland (je 4,1 Prozent).

(Bericht von Klaus Lauer, - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)