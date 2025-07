EQS-News: Closing der Übernahme der HH2E Werk Lubmin GmbH: H2APEX nun vollständiger Eigentümer des strategisch bedeutsamen Wasserstoffprojekts in Lubmin

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Closing der Übernahme der HH2E Werk Lubmin GmbH: H2APEX nun vollständiger Eigentümer des strategisch bedeutsamen Wasserstoffprojekts in Lubmin

Insolvenzverfahren der HH2E Werk Lubmin GmbH abgeschlossen

H2APEX seit 1. Juli 2025 Eigentümer der Gesellschaft und sämtlicher Vermögenswerte

Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten am attraktivsten Wasserstoffstandort Deutschlands

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), Lubmin, 2. Juli 2025 – Die APEX Nova Holding GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der H2APEX Group SCA („H2APEX“; ISIN: LU0472835155), ist mit Abschluss des Insolvenzplanverfahrens der HH2E Werk Lubmin GmbH („HH2E“) vollständige Eigentümerin sämtlicher Geschäftsanteile der HH2E geworden. Damit verfügt H2APEX neben dem bereits seit 2023 bestehenden eigenen Projekt nun über ein weiteres strategisch wichtiges Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff am attraktivsten Wasserstoffstandort Deutschlands in Lubmin. Das übernommene dazugehörige Grundstück verfügt bereits über einen Netzanschluss des Unternehmens 50Hertz sowie eine Wasserversorgung und bietet zudem künftig die Möglichkeit der Einspeisung von Wasserstoff in das geplante Wasserstoff-Fernleitungsnetzwerk. Diese Anschlüsse an die Strom- und Wasserversorgung sind für die Realisierung und Inbetriebnahme eines erfolgreichen Wasserstoffprojekts sehr bedeutsam.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Wir sind der festen Überzeugung, dass Lubmin der interessanteste Standort für die inländische Wasserstoffproduktion ist, da hier sowohl ein direkter Anschluss an Offshore-Windparks und damit an nachhaltig erzeugte Energie in ausreichender Menge sowie an das zukünftige Wasserstoff-Gasnetz „FLOW“ besteht. Insofern sind wir sehr froh, dass wir an diesem Standort unsere eigenen Produktionskapazitäten weiter ausbauen können. Damit treiben wir unsere strategische Fokussierung auf die Produktion von grünem Wasserstoff in großen Anlagen, dessen Distribution und Verkauf über das Kernnetz direkt an die Kunden weiter voran. Darüber hinaus haben wir einen Teil des HH2E-Teams übernommen und damit weitere wichtige Fachkräfte für uns gesichert.“

H2APEX plant mit der Übernahme des Projekts von HH2E den Bau einer Anlage von 100 MW in der ersten Ausbaustufe bis 2028, die mittelfristig auf 1.000 MW erweitert werden soll. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen bereits seit 2023 auf eigenen Flächen in Lubmin eine Elektrolyseanlage mit geplanter Fertigstellung der ersten Ausbaustufe von 100 MW ebenfalls im Jahr 2028. Zu den nächsten Schritten am Standort zählen jetzt unter anderem die Analyse des derzeitigen Projektstatus sowie das entsprechende Aufsetzen auf dem aktuellen Status Quo. Darüber hinaus wird mit dem Eigentümerwechsel nun die bestehende Gesellschaft umbenannt und eine Geschäftsführung bestellt.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX

Nicole Steuer

Head of Marketing and Communications

Timmermannsstrat 2a

18055 Rostock

E-Mail: nicole.steuer@h2apex.com

Mobil: +49 175 657 14 65

Phone: +49 381 799902-324

www.h2apex.com



IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relations

Mittelstr. 12-14

50672 Köln

Phone: +49 221 9140 973

E-Mail: h2apex@ir-on.com

www.ir-on.com

