WashTec AG lädt ein zum Capital Markets Webcast am 10. Juli 2025

Augsburg, 2. Juli 2025

– Die WashTec AG lädt Investoren, Analysten und interessierte Marktteilnehmer zum kommenden Capital Markets Webcast am 10. Juli 2025 ein.

Im Rahmen der Veranstaltung geben der Vorstand und weitere Mitglieder des Managementteams Einblicke in die strategische Fortentwicklung des Unternehmens sowie die mittelfristigen finanziellen Ziele von WashTec.

Capital Markets Webcast:

Datum:

Donnerstag, 10. Juli 2025

Uhrzeit:

15:00 – ca. 17:00 Uhr (CEST)

Link zum Webcast:

WashTec AG: Capital Markets Webcast

Agenda:

Die Veranstaltung eröffnet Michael Drolshagen (CEO) mit einem Überblick über die strategische Ausrichtung von WashTec. Sebastian Kutz (CSO) wird anschließend die Transformation des Unternehmens hin zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter erläutern.

In einem folgenden Exkurs zu unseren digitalen Lösungen werden wir darlegen, wie unsere innovativen Technologien Mehrwert für unsere Kunden schaffen.

Darauf aufbauend präsentiert Andreas Pabst (CFO) die finanzielle Mittelfristplanung und erläutert die wesentlichen Eckpunkte für nachhaltiges Wachstum.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen konstruktiven Austausch.

Kontakt:

WashTec AG

Investor Relations

Kevin Lorenz

E-Mail: ir@washtec.com

Web:

www.washtec.de

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

