Energiekontor will erneut Aktien zurückkaufen

Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber Energiekontor will weitere Aktien zurückkaufen. Geplant sei, bis längstens 30. Juni 2026 bis zu 80.000 Papiere über die Börse zu erwerben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit.

Der Gesamtkaufpreis solle dabei neun Millionen Euro nicht überschreiten. Das vorherige Programm war im Frühjahr beendet worden.