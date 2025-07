EQS-News: PWO-Gruppe eröffnet neuen Standort in Serbien – starker Wachstumsimpuls für nachhaltige Mobilität

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Expansion

PWO-Gruppe eröffnet neuen Standort in Serbien – starker Wachstumsimpuls für nachhaltige Mobilität



03.07.2025 / 11:00 CET/CEST

Pressemitteilung

PWO-Gruppe eröffnet neuen Standort in Serbien – starker Wachstumsimpuls für nachhaltige Mobilität

Carlo Lazzarini (CEO): „Mit dem neuen Standort in Serbien realisieren wir den nächsten Meilenstein unserer Wachstumsstrategie und verbessern unsere Entwicklungs- und Produktionskompetenz weiter.“

PWO-Gruppe stärkt ihre Position in einer dynamisch wachsenden Region.

Mehr als 500 neue Arbeitsplätze geplant; Produktionsstart Ende 2025.

Investitionen von rund 28 Millionen Euro in moderne, nachhaltige Fertigungskapazitäten.

Gemeinsam mit dem PWO-Standort im benachbarten Kragujevac entsteht ein leistungsstarker Entwicklungs- und Produktionsverbund – Neues Shared Services Center der PWO-Gruppe etabliert.

Čačak/Oberkirch, 3. Juli 2025 – Die PWO-Gruppe setzt ihren profitablen Wachstumskurs konsequent fort und hat heute offiziell ihren neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort im serbischen Čačak eröffnet. Der moderne Neubau ist Teil der strategischen Expansion in Osteuropa und stärkt die globale Präsenz der Gruppe in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. Mehr als 500 neue Arbeitsplätze sollen vor Ort entstehen.

„Mit dem Standort in Čačak realisieren wir den nächsten Meilenstein unserer Wachstumsstrategie. Wir stärken unsere globalen Entwicklungskompetenzen und erhöhen unsere lokalen Fertigungskapazitäten für unsere Kunden in Osteuropa – effizient, nachhaltig und auf technologisch höchstem Niveau“, betont CEO Carlo Lazzarini. „Gemeinsam mit unserem Werkzeugentwicklungs- und -produktionsstandort im benachbarten Kragujevac entsteht ein leistungsstarkes Technologiezentrum, das unsere Entwicklungs- und Produktionskompetenz in Osteuropa weiter ausbaut und auf ein noch höheres Niveau hebt.“ In Serbien haben sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe internationaler Automobilhersteller und -zulieferer, die teilweise bereits unsere Kunden sind, angesiedelt.

Zudem hat die PWO-Gruppe in Čačak ihr neues Shared Service Center etabliert, das bereits operativ ist. Aktuell sind dort 25 Mitarbeitende beschäftigt, die Aktivitäten an den anderen Standorten in Europa, überwiegend in Deutschland, unterstützen. Sie decken eine breite Palette an Aufgaben ab – von Verwaltungstätigkeiten über den Einkauf bis hin zu IT-Dienstleistungen.

Investition in die Zukunft – konsequenter „local-for-local“-Ansatz

Der Produktionsstart ist für Ende 2025 geplant, das Investitionsvolumen bis dahin liegt bei rund 28 Millionen Euro. Der jetzt eröffnete Neubau wurde auf einem 100.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet. Weitere Ausbaustufen sind bereits angelegt.

In Čačak entwickelt und fertigt die PWO-Gruppe – wie an allen ihren Standorten – anspruchsvolle Metallkomponenten und Systeme für die Elektrifizierung, die Sicherheit und den Komfort von Fahrzeugen, mit besonderem Fokus auf Lösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise. Damit stärkt der Standort gezielt die Lieferfähigkeit der PWO-Gruppe in Osteuropa – im Sinne eines konsequenten „local for local“-Ansatzes.

Klimaschonend, effizient, zukunftsgerichtet

Der neue Standort steht ganz im Zeichen nachhaltiger Fertigung: Zum Einsatz kommen ausschließlich mit Grünstrom betriebene Wärmepumpen, die Gebäudestruktur wurde energetisch optimiert. Ergänzt wird das Konzept durch intelligente Maschinenplatzierung und Wärmerückgewinnung – für maximale Energieeffizienz im laufenden Betrieb.

Klares Bekenntnis zur Mobilität der Zukunft

Mit der heutigen Eröffnung bekennt sich die PWO-Gruppe klar zur nachhaltigen Transformation der Branche. „Wir gestalten die Mobilität der Zukunft aktiv mit – sicher, effizient und ressourcenschonend“, so Carlo Lazzarini weiter. „Unser Anspruch ist es, weltweit Maßstäbe zu setzen – in Technologie, Qualität und Verantwortung.“

PWO AG

Der Vorstand



Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com



PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

100+ Millionen Komponenten im Jahr | 3.200 Mitarbeitende | 10 Standorte | Über 100 Jahre Erfahrung

Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen.

So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

