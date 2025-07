GNW-News: EBC Financial Group feiert mehrere Auszeichnungen im Jahr 2025

^LONDON, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) ist

2025 von zwei führenden Branchenauszeichnungen gewürdigt worden und festigt damit ihre Position als vertrauenswürdiger Broker durch die Auszeichnungen Bester CFD-Anbieter der Online Money Awards und Vertrauenswürdigster Broker sowie Beste Trading-Plattform bei den World Finance Forex Awards 2025. Die Auszeichnungen von EBC bei den World Finance Forex Awards markieren das dritte Jahr in Folge, in dem die Gruppe von der Vergabestelle geehrt wurde - ein Zeichen für ihre anhaltende Leistungsstärke sowohl in der technologischen Umsetzung als auch in Bezug auf das Kundenvertrauen. Die beiden Auszeichnungen für 2025 bauen auf den früheren Anerkennungen der EBC in den Jahren 2023 und 2024 auf und unterstreichen die konsistente Bereitstellung robuster Trading- Lösungen auf den globalen Märkten. Die Auszeichnungen umfassen sowohl die Produktlieferung als auch Vertrauensmetriken und spiegeln den operativen Fokus von EBC auf Ausführungsqualität, Plattforminnovation und Kundenschutz in regulierten Handelsumgebungen wider. ?Diese Auszeichnungen bestätigen den Fokus der Gruppe auf den Aufbau einer effizienten, transparenten und regulierten Trading-Infrastruktur", so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. ?Ob durch die Erweiterung unseres ETF-CFD-Angebots, die Verbesserung unserer Plattform oder unser kundenorientiertes Servicemodell - wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Tools und Erfahrungen zu entwickeln, die Tradern helfen, klar, selbstbewusst und kontrolliert zu handeln." Wachstum mit thematischen und taktischen CFD-Lösungen fördern. Mit der kürzlichen Einführung von über 100 CFDs auf US-börsennotierte ETFs hat EBC sein Multi-Asset-Produktangebot erweitert und sich an die Spitze der thematischen Trading-Innovationen gesetzt. Diese Instrumente bieten Kunden in Echtzeit einen gehebelten Zugang zu ETFs aus einem breiten Spektrum globaler Themenbereiche, darunter saubere Energien, US-Technologie, dividendenstarke Vermögenswerte, festverzinsliche Wertpapiere und Schwellenmärkte. Das Angebot umfasst ETFs von führenden Emittenten wie Vanguard, iShares (BlackRock) und State Street Global Advisors. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen keine Fondsverwaltungsgebühren, Hebeloptionen und Leerverkaufsmöglichkeiten sowie die Ausführung in Echtzeit und der kostengünstige Zugang zu an der NYSE und NASDAQ notierten Vermögenswerten. Diese Erweiterung steht im Einklang mit dem strategischen Fokus von EBC auf die Bereitstellung intelligenterer Exposures-Tools, mit denen Händler schnell auf makroökonomische Veränderungen reagieren, Marktprognosen absichern oder diversifizierte Portfolios präzise aufbauen können. Plattforminnovation und Kundenerfahrung im Mittelpunkt Über das Produktwachstum hinaus verbessert EBC seine Plattformen kontinuierlich mit Funktionen wie intelligentem Liquiditätsrouting, erweitertem mehrsprachigem Support und extrem niedriger Ausführungslatenz. Proprietäre Tools wie die Trading Black Box und der Private Room tragen zur Optimierung der Preisaggregation, zum Schutz der Trade-Integrität und zur Verbesserung des Trading-Erlebnisses im Privatkunden- und institutionellen Segment bei. Diese Verbesserungen trugen dazu bei, dass EBC bei den 2025 World Finance Forex Awards als Beste Trading-Plattform ausgezeichnet wurde, während der Titel Vertrauenswürdigster Broker das langjährige Engagement der Gruppe für Governance, Kundenschutz und den Aufbau von Beziehungen in regulierten Märkten würdigte. Dieser Artikel spiegelt die Beobachtungen der EBC Financial Group und aller ihrer weltweiten Unternehmen wider. Dies stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Der Handel mit Rohstoffen und Devisen (FX) birgt ein erhebliches Verlustrisiko, das Ihre ursprüngliche Investition übersteigen kann. Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Trading- oder Investitionsentscheidungen treffen, da die EBC Financial Group und ihre Unternehmen keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen. Weitere Informationen über die EBC Financial Group und ihre ausgezeichneten Dienstleistungen finden Sie unter www.ebc.com (https://www.ebc.com/). Über die EBC Financial Group Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr. EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten. Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert. Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient. EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften - insbesondere durch die Initiative ?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen. https://www.ebc.com/ Medienkontakt: Savitha Ravindran Global Public Relations Manager savitha.ravindran@ebc.com (mailto:savitha.ravindran@ebc.com) Michelle Siow Brand & Communications Director michelle.siow@ebc.com (mailto:michelle.siow@ebc.com) °