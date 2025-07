OTS: Edurino GmbH / EDURINO sichert sich 17 Millionen Euro in Series B: ...

EDURINO sichert sich 17 Millionen Euro in Series B: Bildungs-Gaming-Plattform auf Expansionskurs (FOTO) München (ots) - - Ravensburger Next Ventures sowie Summiteer steigen ein - EDURINO will Handelspräsenz noch 2025 verdoppeln - Neue Produkt-Formate mit den beliebten EDURINO Figuren geplant - Expansion in weitere Länder steht in den Startlöchern Das Münchner EdTech-Startup EDURINO hat seine Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 17 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital verfolgt das Unternehmen konsequent seine Vision, die führende Plattform für Educational Gaming für Kinder zu werden. EDURINO steht für eine neue Generation des Lernens: Die Plattform verbindet spielerische Lerninhalte mit digitaler Innovation und schafft interaktive Lernerlebnisse, die intuitiv, altersgerecht und pädagogisch wertvoll sind. Neben den Bestandsinvestoren wie DN Capital, Tengelmann Ventures, b2venture, Emerge, FJ Labs, G-FUND und Jens Begemann steigen auch zwei neue Investoren in die Runde ein: Als Lead-Investor Ravensburger Next Ventures, der Venture-Arm der Ravensburger AG, sowie Summiteer, die Beteiligungsgesellschaft des Serienunternehmers und Akasol-Gründers Sven Schulz. Außerdem beteiligen sich die Business Angel Stefan Winners und Frederik Vollert an EDURINO. EDURINO erschafft eine neue Kategorie Im Mittelpunkt der Strategie von EDURINO steht der Aufbau einer interaktiven Lernwelt für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. EDURINO setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz: Lernen und Spielen greifen nahtlos ineinander und orientieren sich an der natürlichen Neugier der Kinder. Das Konzept kombiniert pädagogisch fundierte Inhalte mit liebevoll entwickelten Charakteren, digitalem Storytelling und physischen Komponenten wie Figuren und einem ergonomischen Stift. Das Ergebnis ist neues Bildungserlebnis, bei dem Kinder spielerisch wichtige Schul- und Zukunftskompetenzen spielerisch entdecken. EDURINO plant nun neue Inhalte wie Videoformate und weitere hybride Produkte, die digitales und analoges Lernen verbinden. Gleichzeitig öffnet sich die Plattform für beliebte Kinder-Marken, die sinnvoll in das pädagogische Konzept eingebunden werden. Ziel ist es, eine neue Kategorie zu schaffen, die Familien begeistert und Bildung emotional erlebbar macht. "Wir bauen nicht nur Lernprodukte, wir bauen eine Plattform, die Kinder durch starke Inhalte, Charaktere und Erlebnisse langfristig begleitet. EDURINO wird zur führenden Adresse für digitales Lernen im Vorschul- und Grundschulalter", sagt Mitgründerin Franziska Meyer. Für ihre klare Vision und gesellschaftliche Relevanz wurden die Gründerinnen Irene Klemm und Franziska Meyer vom Startup-Verband als Gründerinnen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Ein starkes Signal dafür, wie sehr das Thema kindgerechte, nachhaltige Bildung auch außerhalb der EdTech-Branche Anerkennung findet. Ravensburger: Erfahrung trifft Innovation Mit Ravensburger Next Ventures gewinnt EDURINO einen erfahrenen Sparringspartner mit tiefem Marktverständnis, der die Expansion der EDURINO-Plattform zusätzlich strategisch unterstützen wird. Thomas Bleyer, Managing Director bei Ravensburger, sagt: "EDURINO gelingt es, eine sinnvolle Brücke zwischen analogem Spiel und digitaler Bildung zu schlagen. Mit ihrem klaren pädagogischen Konzept und einer kindgerechten Umsetzung überzeugt das Team nicht nur Kinder und Eltern, sondern auch uns als Partner. Wir sehen in EDURINO das Potenzial, digitale Frühbildung weltweit nachhaltig mitzugestalten." Fokus: Plattform-Wachstum, internationale Skalierung und Ausbau der Handelspartnerschaften Die Mittel aus der Series B fließen in drei zentrale Wachstumsbereiche: - Plattformentwicklung: Ausbau des digitalen Ökosystems mit neuen Content-Formaten, Lerninhalten und Produktkategorien - Internationale Skalierung: Rollout in Großbritannien und Markteintritte in weiteren Ländern - Handel & Sichtbarkeit: Verdopplung der Präsenz im stationären Handel bis Ende 2025 "Durch unsere Skalierung wollen wir mit EDURINO noch mehr Familien erreichen - digital, stationär und crossmedial vernetzt. Mit Ravensburger haben wir den idealen Partner gefunden, der unsere Vision von spielerischem Lernen aktiv mitgestalten möchte. Entscheidend wichtig für uns sind die Handelsnähe und die Expertise, um gemeinsam Produkte zu entwickeln", erklärt EDURINO Mitgründerin Irene Klemm. Tief verankert in Forschung und Technologie EDURINO setzt mit einem interdisziplinären Team aus über 40 Pädagog:innen, Game Designer:innen, Psycholog:innen und Wissenschaftler:innen neue Maßstäbe in der EdTech-Landschaft. Gemeinsam mit der University of Cambridge werden die Lerneffekte wissenschaftlich begleitet und optimiert. Ein technologisches Herzstück bildet das eigene Low-Code-System, mit dem Lerninhalte bald vollständig ohne manuelles Programmieren erstellt werden können, für maximale Skalierbarkeit bei gleichbleibend hoher Qualität. "EDURINO vereint pädagogische Expertise mit modernster Technologie und schafft so eine Lernplattform, die Kinder begeistert und Eltern überzeugt. Wir sehen in EDURINO das große Potenzial, die Bildungslandschaft nachhaltig zu prägen, und freuen uns darauf, diese Reise als Partner aktiv mitzugestalten", sagt Serienunternehmer und Akasol-Gründer Sven Schulz. Über EDURINO EDURINO wurde 2021 von Irene Klemm und Franziska Meyer in München gegründet, um Kindern einen verantwortungsvollen, spielerischen Einstieg in die digitale Bildungswelt zu ermöglichen. Die Plattform kombiniert Lernspiele, ergonomische Eingabetools und animierte Charaktere, die klassische Schul- und Zukunftskompetenzen wie Lesen, logisches Denken, Coding oder Umweltwissen vermitteln. EDURINO hat bereits über eine Million Produkte verkauft. Die digitalen Lernwelten sind bei mehr als 1.500 Bildungseinrichtungen im Einsatz. Verfügbar sind EDURINO Produkte bei Handelspartnern wie MediaMarkt, Saturn, Müller und Smyths Toys. EDURINO wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Pädagogischen Medienpreis, dem TOMMI Kindersoftwarepreis, dem Digitalen Startup Preis des Bundesumweltministeriums sowie dem Gründerpreis 2025 des Startup-Verbands. Über Ravensburger Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: "Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist." So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2024 erwirtschafteten 2.483 Mitarbeiter einen Umsatz von 790 Millionen Euro.* Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg, Policka (Tschechien) und Banská Bystrica (Slowakei). * Stand 01/2025 Über Summiteer Summiteer ist eine vom Unternehmer und ehemaligen Akasol-CEO Sven Schulz gegründete Beteiligungsgesellschaft, die in Start-ups und Wachstumsunternehmen mit skalierbaren, nachhaltigen und innovativen Geschäftsmodellen investiert. Summiteer hat es sich zum Ziel gesetzt, mit den Unternehmen in seinem Portfolio nachhaltige Werte zu schaffen und so den Wohlstand unseres Unternehmens zu unterstützen und gleichzeitig eine aktive Rolle bei der Gestaltung einer umweltfreundlichen Zukunft zu spielen.