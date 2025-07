Verhaltener Optimismus an den Märkten vor US-Arbeitsmarktzahlen

Ein Hauch von Optimismus liegt über dem Frankfurter Parkett: Der DAX zeigt sich am Vormittag leicht im Plus und setzt damit seine zaghafte Erholung fort. Während sich der deutsche Leitindex langsam nach oben tastet, verharrt die Wall Street in Wartestellung – die Indikation für den S&P 500 signalisiert kaum Bewegung. Internationale Investoren halten sich zurück, denn der heutige Tag bringt gleich mehrere potenzielle Impulsgeber, die das Marktgeschehen in neue Bahnen lenken könnten.

Makroökonomischer Überblick

Die Augen der Marktteilnehmer richten sich heute klar auf die USA. Mit den Juni-Zahlen vom Arbeitsmarkt stehen gleich drei Schwergewichte auf der Agenda: Die Non-Farm Payrolls sollen laut Prognosen um 110.000 Stellen zugelegt haben – ein moderates Wachstum, das auf eine abkühlende Konjunktur hindeuten könnte. Parallel dazu wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3 % erwartet. Besonders spannend dürfte auch der ISM-Dienstleistungsindex werden, der mit einem Wert von 50,5 genau an der Schwelle zwischen Expansion und Kontraktion liegt. Die Daten könnten Hinweise darauf liefern, ob die US-Wirtschaft weiter an Schwung verliert – und wie die Fed darauf reagieren könnte.

Aktien im Fokus:

Grenke steht heute auf den Einkaufslisten vieler Anleger. Der Leasinganbieter meldete für das zweite Quartal ein kräftiges Plus im Neugeschäft von 9,8 % auf 867,4 Millionen Euro. Noch erfreulicher: Der Deckungsbeitrag 2 – ein Maß für die Profitabilität – legte um 13,5 % zu, die Marge übertraf mit 17,1 % sogar das eigene Jahresziel. Die Aktie reagiert vorbörslich freundlich auf die Zahlen, getragen von der starken Entwicklung in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich.

BayWa hingegen gerät unter Druck. Der Mischkonzern rechnet für das vergangene Jahr mit einem Verlust von 1,6 Milliarden Euro – eine Zahl, die Anleger aufhorchen lässt. Zwar betont das Unternehmen, dass die laufende Sanierung bis 2028 nicht gefährdet sei, doch die heute angekündigte massive Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von 2,79 Euro je Aktie sorgt für Verunsicherung. Die Aktie steht entsprechend unter Abgabedruck.

Siemens zeigt sich hingegen gefragt. Der Industriekonzern profitiert von einer positiven Wendung im geopolitischen Umfeld: Die US-Exportbeschränkungen für Software zur Mikroelektronik-Entwicklung wurden aufgehoben. Damit kann Siemens – gemeinsam mit Synopsys und Cadence – wieder uneingeschränkt Technologie an chinesische Kunden liefern. Die Rücknahme der Restriktionen wird als klares Signal gewertet, dass sich die regulatorische Lage für Tech-Zulieferer etwas entspannt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Rheinmetall AG Bull UG7W20 0,73 1660,00 EUR 23 Open End DAX®/XDAX® Bear UG31NB 26,95 26549,060928 Punkte 8,91 Open End DAX®/XDAX® Bear UG2MCT 7,54 24591,076272 Punkte 32,02 Open End DAX® Bear UG6NHP 10,27 24856,426409 Punkte 23,39 Open End DAX®/XDAX® Bull UG3AVD 4,62 23408,728229 Punkte 50,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2025; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG61LB 24,05 1850,00 EUR 3,68 17.06.2026 Vonovia SE Call UG4870 1,02 35,00 EUR 6,6 18.03.2026 Oracle Corp. Call UG5RXC 6,13 170,00 USD 2,79 18.03.2026 The Walt Disney Co. Call HD7BKK 1,07 130,00 USD 10,25 17.06.2026 Gilead Sciences Inc. Call UG33Y5 0,17 140,00 USD 10,18 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2025; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH Long HC3WX4 0,90 325,737457 EUR 3 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long HD31FG 6,72 134,856137 USD 4 Open End Rheinmetall AG Short HD4HCQ 0,44 2594,174234 EUR -2 Open End DAX® Long UG6H8N 4,88 15862,869051 Punkte 3 Open End Krones AG Long UG3X3A 11,98 92,019998 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2025; 11:37 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!