Dax dürfte niedriger starten

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hatte die Nerven der Anleger noch am Donnerstag beruhigt. Der Dax ging 0,6 Prozent höher bei 23.934 Punkten aus dem Handel. Die US-Börsen setzten nach den Job-Daten ihre Rekordjagd fort. Am Freitag bleibt die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen.

Ohne die Unterstützung der US-Börsen dürften die Handelsumsätze am deutschen Aktienmarkt eher gering bleiben. Im Konjunkturkalender stehen unter anderem die deutschen Industrieaufträge für Mai. Die von Reuters befragten Experten rechnen mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent zum Vormonat.

Mit Spannung warten die Anleger zudem auf neue Entwicklungen beim Thema Zoll. US-Präsident Donald Trump will die einzelnen Länder in Kürze darüber informieren, mit welchen Zollsätzen sie auf ihre Exporte in die USA konkret rechnen müssen. Seine Regierung werde voraussichtlich am Freitag damit beginnen, Briefe mit den entsprechenden Informationen zu verschicken, sagte Trump. Er hatte im April die zuvor angehobenen Zollsätze für die meisten Länder vorübergehend auf zehn Prozent gesenkt, um Zeit für Verhandlungen zu schaffen. Als Frist setzte er den 9. Juli.

