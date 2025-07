Katz: Armee plant Maßnahmen gegen weitere iranische Bedrohung

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will nach dem Krieg mit dem Iran nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz weitere Schritte unternehmen, damit von der Islamischen Republik keine Bedrohung mehr ausgeht. Katz sagte, die israelische Armee bereite dafür einen Durchsetzungsplan vor. "Das Militär muss sich sowohl nachrichtendienstlich als auch operativ vorbereiten, um die Lufthoheit über Teheran zu sichern und den Iran am Wiederaufbau seiner Fähigkeiten zu hindern", bekräftigte der Minister nach einem Treffen mit hochrangigen Militärs.

Israel hatte am 13. Juni einen Krieg gegen seinen Erzfeind Iran begonnen und massive Luftangriffe gegen Ziele im ganzen Land geflogen. Teheran reagierte mit heftigen Raketenangriffen in Israel. Am 24. Juni verkündete US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe zwischen beiden Ländern. Kurz zuvor waren die USA auch in den Krieg eingetreten und hatten die unterirdische Atomanlage Fordo im Iran angegriffen. Anlass der israelischen Angriffe waren Befürchtungen, die iranische Führung treibe den Bau von Atomwaffen voran./rme/DP/mis