Wadephul: Sicherheitszusammenarbeit im Ostseeraum vertiefen

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will angesichts des aggressiven russischen Vorgehens im Ostseeraum die Sicherheitszusammenarbeit mit Estland und Dänemark vertiefen. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit in Deutschland", sagte der CDU-Politiker zu seinen Antrittsbesuchen bei den EU- und Nato-Partnern Estland und Dänemark. Die Sicherheit sei auch zentrales Thema im Austausch mit den dänischen Nachbarn.

Wadephul will in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Margus Tsahkna zusammenkommen und auch Präsident Alar Karis treffen. Am Nachmittag sind in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen Gespräche mit Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Europaministerin Marie Bjerre geplant. Von Dänemark aus fliegt Wadephul nach Toulon, wo er am Freitag am deutschen-französischen Ministerrat teilnehmen will.

Im Ostseeraum Instrumentarium der hybriden Aggression Moskaus

Wie bedroht diese Sicherheit sei, spüre man im Ostseeraum besonders stark, sagte Wadephul. "Dort treibt die russische Schattenflotte ihr Unwesen, dort werden Kabel durchtrennt, Bojen versetzt, GPS-Signale gestört - dort erleben wir das ganze Instrumentarium der hybriden Aggression Russlands." Wie real diese Gefahren seien, davor hätten Estland und die baltischen Staaten früh gewarnt. "Wir profitieren in der EU und Nato heute von ihrer Weitsicht und Expertise - diese Zusammenarbeit wollen wir weiter vertiefen", sagte er.

Dass die kritische Infrastruktur in Ost- und Nordsee besser gesichert werden müsse, sei ein Anliegen, das Dänemark auch im Rahmen seines aktuellen EU-Ratsvorsitzes voranbringe, sagte Wadephul. Denn in Europa profitierten alle von sauberen Stränden und sicheren Handelsrouten, genauso wie von verlässlichen Strom- und Datenleitungen, fügte er mit Blick auf die russische Schattenflotte hinzu. Mit alten Tankern und anderen Frachtschiffen versucht Moskau, Sanktionen infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu umgehen.

Wadephul: Austausch der Gesellschaften vertiefen

Der Minister hob auch den Austausch der Gesellschaften als zentrale Säule des Zusammenhalts ist Europa hervor. So brächten deutsch-dänischen Projekte für weniger Bürokratie und einfachere Absprachen in der Verwaltung Menschen auf beiden Seiten der Grenze enger zusammen. "Darauf wollen wir weiter aufbauen", sagte er./bk/DP/mis