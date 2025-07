KLA-Tencor - Flaggenausbruch wird mit ATH belohnt

Mitte Mai hatten wir beim Philadelphia Semiconductor Index und bei der KLA-Aktie einen konstruktiven Sektorchart und einen vielversprechenden Kursverlauf auf Einzeltitelebene ausgemacht (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. Mai). Damit war eines unserer Lieblingssetups erfüllt, welches seine Wirkung nicht verfehlt hat. So hat sich die Rückeroberung der 50-Wochen-Linie (akt. bei 728,63 USD) – und zwar per Aufwärtsgap (711,30 USD zu 741,61 USD) – sowie der anschließende Flaggenausbruch als der erhoffte Katalysator erwiesen. Mittlerweile wurde das alte Allzeithoch bei 896,32 USD übertroffen, womit erneut ein prozyklisches Investmentkaufsignal entsteht. Damit rückt das Kursziel aus der diskutierten Konsolidierungsflagge von rund 950 USD mehr und mehr in Schlagdistanz. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Rückschlags von Juli 2024 bis April 2025 bei 1.028 USD markiert danach eine der wenigen verbliebenen, weiteren Barrieren. Zur Gewinnsicherung kann der Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des Hochs vom Juni 2024 (876,55 USD) nachgezogen werden.

KLA-Tencor (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart KLA-Tencor

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.