OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG erhält erstmalig Fitch-Rating von BBB

UmweltBank AG erhält erstmalig Fitch-Rating von BBB- Nürnberg (ots) - Mit dem heute (07.07.) veröffentlichten Rating stuft die internationale Kreditrating-Agentur Fitch die Bonität der UmweltBank AG mit "BBB-" (outlook stable) ein. Mit der Rating-Einstufung BBB- konnte die UmweltBank AG den "Investment Grade"-Bereich erreichen. Mit dem neuen, wiederkehrenden Rating von Fitch trägt die UmweltBank AG auch dem gestiegenen Interesse internationaler Investoren Rechnung. "Das Rating im Investment-Grade-Bereich unterstreicht die strategische und operative Weiterentwicklung der UmweltBank in den letzten Monaten und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", kommentiert Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank AG. Im Rahmen ihrer Analysen erkennt Fitch Verbesserungspotenziale insbesondere in Bezug auf die Ertragslage sowie die regulatorische Kapitalausstattung. Besonders würdigt die Ratingagentur das stabile Geschäftsmodell der UmweltBank, die zufriedenstellende Kreditqualität sowie die adäquate Liquiditäts- und Refinanzierungssituation. Über die UmweltBank: Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.