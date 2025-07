OTS: Weiland & Kirch Immobilien / IVD-Preisspiegel Q1 2025: Immobilienpreise ...

IVD-Preisspiegel Q1 2025: Immobilienpreise im Saarland stabil - Mieten ziehen weiter an Saarbrücken (ots) - Der neue Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland (IVD) für das erste Quartal 2025 belegt: Die Kaufpreise für Wohnimmobilien im Saarland bleiben weitgehend stabil - mit teils deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Städten und Wohnwerten. Parallel steigen die Mieten in vielen Regionen weiter an. Hauspreise im Vergleich: Saarbrücken an der Spitze In Saarbrücken kosten freistehende Einfamilienhäuser mit mittlerem Wohnwert aktuell rund 336.000 EUR. Es folgen Saarlouis (280.000 EUR), St. Wendel (218.000 EUR), Merzig (205.000 EUR) und Dillingen (160.000 EUR). Die Preisspanne zwischen urbanen und ländlichen Lagen ist weiterhin erheblich. Eigentumswohnungen: Wohnwert beeinflusst Preisniveau Im Saarbrücker Bestand erzielen Wohnungen mit sehr gutem Wohnwert rund 3.430 EUR/m², mittlerer Wohnwert liegt bei ca. 1.680 EUR/m², einfacher Wohnwert bei etwa 1.140 EUR/m². In St, Ingbert, Dillingen oder Merzig sind die Quadratmeterpreise häufig deutlich niedriger. Mieten steigen - Eigentum gewinnt an Relevanz Parallel zu den stabilen Kaufpreisen steigen vielerorts die Mieten weiter an. Für viele Haushalte wird Wohneigentum damit zunehmend zur strategischen Entscheidung für langfristige Sicherheit - ob als Altersvorsorge oder inflationsgeschützte Kapitalanlage. Einschätzung von Weiland & Kirch Immobilien "Die aktuellen Daten zeigen, wie wichtig eine realistische Wertermittlung beim Immobilienverkauf ist - gerade in einem differenzierten Markt", erklärt Patrik Kirch, Inhaber von Weiland & Kirch Immobilien. "Gleichzeitig gewinnt Eigentum als Baustein der Zukunftsplanung weiter an Bedeutung." - Lesen Sie den vollständigen Artikel (https://www.wki-immobilien.de/neues/preis spiegel-2025-immobilienpreise-mieten-im-saarland) Über Weiland & Kirch Immobilien Weiland & Kirch ist ein unabhängiger Immobilienmakler aus Saarbrücken mit Fokus auf den saarländischen Markt. Als IVD-Mitglied bietet das Unternehmen fundierte Marktanalysen, persönliche Beratung und diskrete Verkaufsbegleitung für Eigentümer und Kapitalanleger im Saarland. Pressekontakt: Patrik Kirch Weiland & Kirch Immobilien Deutschhernpfad 11 66117 Saarbrücken E-Mail: mailto:kontakt@wki-immobilien.de Webseite: http://www.wki-immobilien.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175201/6071803 OTS: Weiland & Kirch Immobilien