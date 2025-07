Weißes Haus bestätigt Treffen von Trump und Netanjahu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigt. Trump werde Netanjahu heute Abend um 18.30 Uhr Ortszeit (00.30 MESZ/Dienstag) im Weißen Haus in Washington begrüßen und anschließend zu einem Abendessen treffen, wie die Regierung mitteilte.

Trump hatte am Sonntag (Ortszeit) mitgeteilt, er hoffe auf einen Deal für eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen noch in dieser Woche. Kurz vor seinem Abflug nach Washington bekräftigte Netanjahu aber seine Ablehnung jeglicher Vereinbarung, die dazu führen würde, dass die islamistische Hamas im Gazastreifen an der Macht bleibt./hme/DP/zb