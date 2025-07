Exportdämpfer und Energiedeals – was heute die Kurse bewegt

Der DAX startet diesen Dienstag mit verhaltener Zuversicht in den Handelstag. Zwar bleibt die Dynamik überschaubar, doch die Richtung stimmt – ebenso wie die Vorzeichen aus Übersee, wo die US-Futures leicht ins Plus drehen. Auch an den asiatischen Märkten war die Stimmung überwiegend stabil, wenn auch ohne klare Impulse. Die Anleger agieren vorsichtig, aber nicht ohne Hoffnung.

Makroökonomischer Überblick:

Ein Lichtblick aus der deutschen Wirtschaft: Die Handelsbilanz für Mai fällt deutlich besser aus als erwartet. Mit einem Überschuss von 18,4 Milliarden Euro übertrifft sie die Prognosen spürbar. Der Grund: Während die Exporte leicht rückläufig waren, gingen die Importe noch stärker zurück – insbesondere aus Nicht-EU-Ländern. Auffällig ist der Rückgang der Ausfuhren in die USA, die auf die wieder eingeführten Zölle unter der Trump-Regierung zurückzuführen sind. Dennoch bleibt der Außenhandel ein Stabilitätsanker. International richtet sich der Blick heute auf den kanadischen Ivey-Einkaufsmanagerindex, der mit 49,1 leicht über dem Vormonatswert erwartet wird – ein Signal für eine mögliche Stabilisierung der nordamerikanischen Konjunktur.

Im Fokus:

Porsche zeigt sich vorbörslich schwächer. Der Sportwagenbauer kämpft mit Absatzproblemen auf gleich zwei Kernmärkten: In China brachen die Verkäufe im ersten Halbjahr um satte 28 Prozent ein, in Deutschland um 23 Prozent. Insgesamt lieferte Porsche 146.391 Fahrzeuge aus – ein Minus von sechs Prozent. Zwar steigt der Anteil elektrifizierter Modelle auf über 36 Prozent, doch die schwache Nachfrage in wichtigen Regionen belastet die Stimmung rund um die Aktie.

SFC Energy hingegen legt vorbörslich leicht zu. Der Brennstoffzellen-Spezialist profitiert von einer neuen strategischen Partnerschaft mit dem texanischen Systemintegrator Connexa. Die erste Bestellung für EFOY Pro-Brennstoffzellen ist bereits platziert, die Integration in netzunabhängige Stromversorgungssysteme für kritische Infrastrukturen läuft an. Die Kooperation stärkt die Präsenz von SFC Energy im Süden und Südwesten der USA – ein Markt mit wachsendem Bedarf an autarken Energielösungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG7CNU 3,75 24456,248973 Punkte 49,61 Open End DAX® Bear UG79G2 13,11 25411,513366 Punkte 16,96 Open End DAX® Bull UG7JP5 10,08 23110,794314 Punkte 26,65 Open End DAX® Bull UG7B6T 45,67 19548,496115 Punkte 5,4 Open End DAX® Bull UG6SE0 4,28 23706,011844 Punkte 73,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Oracle Corp. Call UG771P 5,49 185,00 USD 3,1 18.03.2026 Banco Santander S.A. Call UG7L8A 0,54 8,00 EUR 5,63 17.06.2026 Zscaler Inc. Call UG7H11 5,85 300,00 USD 3,09 17.06.2026 General Electric Co. Call UG7QHN 2,98 300,00 USD 3,47 16.06.2027 DAX® Call UG2DRP 5,21 24500,00 Punkte 20,22 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG5RM8 18,02 22357,285263 Punkte 14 Open End Deutsche Telekom AG Long UG44GV 7,55 20,671159 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 0,66 46,226564 USD 3 Open End DJ Industrial Average Long HD49ZE 7,81 35533,677285 Punkte 5 Open End Alibaba Group Holding Ltd Long HD2SWX 11,08 70,86695 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de