GNW-News: SUSE stellt europäisches Angebot zur Unterstützung von Digitaler Souveränität vor

^LUXEMBOURG, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE(?), ein weltweit führender

Anbieter von Open Source-Lösungen für Unternehmen, hat heute den SUSE Sovereign Premium Support vorgestellt. Dieser umfassende Support-Service richtet sich an Kunden und Partner, die ihre digitale Souveränität in der Europäischen Union stärken wollen. Er deckt verschiedene Produktbereiche ab und wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die einen souveränen, personalisierten und proaktiven Ansatz für den Support ihrer SUSE-Umgebungen benötigen. Laut IDC nutzen mehr als 80 Prozent der Unternehmen in Europa derzeit souveräne Cloud-Lösungen oder planen, diese bis 2025 einzusetzen (Quelle: IDC's EMEA Cloud Survey, September 2024). Der SUSE Sovereign Premium Support bildet eine neue, wichtige Säule des SUSE-Angebots. Damit reagiert SUSE auf die gestiegene Nachfrage von Kunden und Partnern, die neue Vorschriften einhalten, geopolitische Risiken minimieren und eine widerstandsfähige IT-Infrastruktur aufbauen müssen. ?Dank unserer Expertise in diesem Bereich, unseren europäischen Wurzeln und unserer globalen Stärke sind wir in einer einzigartigen Lage: Wir können unseren Kunden genau das Maß an Kontrolle und Ausfallsicherheit bieten, das sie für ihre Daten, ihren IT-Betrieb und ihre Technologie benötigen. Unser neuer SUSE Sovereign Premium Support unterstreicht unser Engagement, Kunden und Partnern, die sich für echte digitale Unabhängigkeit und betriebliche Stabilität entscheiden, eine zukunftssichere IT-Infrastruktur zu bieten", sagt Dirk-Peter van Leeuwen, CEO von SUSE. ?Auch wenn es sich hier um ein neues Angebot handelt, ist es eine natürliche Erweiterung unserer Philosophie 'Open by Design, Sovereign by Choice', die wir seit über drei Jahrzehnten verfolgen und stetig weiterentwickeln." SUSE Sovereign Premium Support: * Unterstützt SUSE-Kunden dabei, gesetzlichen Vorschriften nachzukommen und ihre digitale Souveränität zu sichern * Stellt persönliche Premium Support Engineers (PSE) und Service Delivery Managers (SDM) in der Europäischen Union zur Verfügung - die Daten des Kundensupports werden auf Netzwerken und Servern in der EU gespeichert * Ermöglicht erhöhten Datenschutz und den kontrollierten Zugriff durch in der EU ansässige PSEs und SDMs - SUSE verpflichtet sich zur Verschlüsselung von Daten, die für eine Fehlerbehebung benötigt werden SUSE hat eine Vielzahl von Kunden, die strenge gesetzliche Vorschriften und Compliance-Anforderungen erfüllen müssen, darunter Verteidigungs-, Regierungs- und Strafverfolgungsorganisationen auf mehreren Kontinenten. Das Engagement und der maßgeschneiderte Support von SUSE helfen diesen Kunden bereits seit langem, dieses Ziel zu erreichen. ?SUSE ist für unsere Kunden seit Jahren ein wichtiger Partner bei Lösungen zur Stärkung der digitalen Souveränität", sagt Udo Würtz, CDO und Fellow bei Fsas Technologies Europe. ?Die 'Open by Design, Sovereign by Choice'-Philosophie, das tiefgreifende Verständnis für regionale Bedürfnisse und der jetzt erweiterte EU- basierte Support ermöglichen es uns, unseren gemeinsamen Kunden Lösungen anzubieten, die ihren wachsenden Anforderungen entsprechen." ?Wir beobachten seit einigen Jahren ein steigendes Interesse an Lösungen für digitale Souveränität, wie zum Beispiel für eine souveräne Cloud. Dieses Interesse beschränkt sich nicht nur auf regulierte Branchen, sondern erstreckt sich über alle Sektoren und auch weltweit. Viele Unternehmen stehen dabei noch ganz am Anfang ihrer Cloud-Reise und überlegen, welche Voraussetzungen sie jetzt schaffen müssen. Das Jahr 2025 dürfte ein Wendepunkt sein, da die zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten die Notwendigkeit digitaler Souveränität noch stärker in den Vordergrund rücken", so Rahiel Nasir, Research Director, European Cloud Strategies, und Lead Analyst für weltweite digitale Souveränität bei IDC. Kunden können sich ab sofort mit SUSE in Verbindung setzen, um mehr zum Thema SUSE Sovereign Premium Support zu erfahren. Weitere Informationen zu den Initiativen von SUSE zur Stärkung der digitalen Souveränität finden Sie in diesem Blog (https://protect.checkpoint.com/v2/___http://www.suse.com/c/suse- eu-digital-sovereignty- support___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo0ZTU1Yjc2YWViYmU3N2Q5MjE5YTI1M Dk3Y2RhNjYwNzo2OjI2MDY6MzVkZWVkYWRlZDE2NGQ5NGY2Y2MzZTFlZTFkYWE2M2FkYmIyYWI4NzM0M zQ0ZDYyODMxMGI4OTAwYWM4NjYyNzpwOlQ6Tg)oder hier (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.suse.com/solutions/digital- sovereignty/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo0ZTU1Yjc2YWViYmU3N2Q5MjE5 YTI1MDk3Y2RhNjYwNzo2OjI3MDA6Y2UzY2ZjZGRkYjhhYWJkOGEzOGQwYWQzYzExM2Q1MThkOTU5NzEz ZjFjYjdjYzVkMWZlZGMzMmVkZTJlY2Q4YjpwOlQ6Tg). Über SUSE SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE? Linux Suite, SUSE? Rancher Suite, SUSE? Edge Suite und SUSE? AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500- Unternehmen vertrauen auf SUSE für den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Workloads, um überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das ?Open" in Open Source zurück und arbeitet gemeinsam mit Partnern und Communities, damit Kunden die Flexibilität haben, Innovationsaufgaben heute zu meistern und morgen ihre Strategie und Lösungen weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com (http://www.suse.com). Medienkontakt Sara Matheson sara.matheson@suse.com +44 7960 191229 °