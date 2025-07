GNW-News: VertiGIS stellt branchenorientierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen vor, die das Spatial Asset Management verändern und die Produktivität steigern

^VertiGIS Neo steigert mit branchenorientierten Lösungen die Effizienz und Flexibilität in verschiedenen Sektoren Bonn, Germany. 8. Juli, 2025 - VertiGIS (https://www.vertigis.com/), ein weltweit führender Anbieter von Spatial Asset Management-Lösungen, hat heute mit VertiGIS Neo eine neue, sichere Cloud-basierte Zukunftsvision vorgestellt, die branchenorientierte Arbeitsabläufe mit Hilfe von KI revolutioniert, um Geschäftsabläufe zu beschleunigen, Probleme schneller zu lösen und die Produktivität zu steigern. VertiGIS Neo ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen, Innovationen und strategischer Fokussierung und bietet moderne Web- und mobile Benutzererfahrungen durch die folgenden Lösungen: VertiGIS Studio (https://www.vertigis.com/studio/), VertiGIS FM, (https://www.vertigis.com/fm/)VertiGIS Networks (https://www.vertigis.com/networks/) und VertiGIS ConnectMaster (https://www.vertigis.com/connectmaster/). Mit eingebetteter KI zur Steigerung von Innovation und Produktivität für Endbenutzer und Anwendungsentwicklungsteams transformiert VertiGIS Neo Workflow- Prozesse in drei verschiedenen Bereichen: * Endbenutzer-Assistenten: KI-Assistenten und eine einfach zu bedienende Low- Code/No-Code-Schnittstelle helfen Endanwendern dabei, Aufgaben in Web- und Mobilanwendungen effizienter zu erledigen. * Produktivität der Anwendungsentwickler: KI-Co-Piloten ermöglichen Administratoren die Konfiguration und Anpassung von Lösungen mit deutlich weniger Aufwand. * Prozesstransformation: KI, die die Arbeitsabläufe vom Außendienst bis zum Backoffice grundlegend verändert. Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit flexiblen Cloud-Bereitstellungen VertiGIS Neo bietet eine moderne, transformative Cloud-first-Infrastruktur, die vollständig verwaltete, private oder hybride Cloud-Umgebungen für maximale betriebliche Flexibilität unterstützt. Dies erhöht nicht nur die Skalierbarkeit und Sicherheit, sondern ermöglicht auch eine schnellere Bereitstellung innerhalb von CI/CD-Pipelines und ein besseres Kostenmanagement mit festen und vorhersehbaren Preismodellen für Kunden. VertiGIS Neo bietet drei flexible Cloud-Bereitstellungsmodelle: * Cloud Managed Services: Komplette cloudbasierte Lösungsbereitstellung, einschließlich Daten, Infrastruktur und Anwendungen. * Private Cloud: Schlüsselfertige Bereitstellung in Kundenumgebungen mit vorgeschriebener Hardware und Container-Technologie. * Hybride Cloud: Multi-Tenant- und Single-Tenant-SaaS-Anwendungen, die auf Kundendaten in deren Umgebung zugreifen. Lösung von Branchenproblemen VertiGIS Neo löst Geschäftsprobleme in allen wichtigen Sektoren und Branchen schneller: * Mit VertiGIS Neo for Utilities können Kunden die physische Netzinfrastruktur als digitale Zwillinge modellieren und Millionen von Servicepunkten verwalten. Es unterstützt den gesamten Lebenszyklus der Netzanlagen von der Planung bis zur Stilllegung. * VertiGIS Neo for Telecommunications hilft, das Kundenmanagement von FTTx- Diensten für Endkunden zu optimieren. Es verwaltet sowohl physische Anlagen als auch logische Schaltungen für Kommunikationsanbieter. * VertiGIS Neo for Local Government ermöglicht es Kunden, transparente, engagierte und nachhaltige Smart Cities aufzubauen, die sowohl das Engagement der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mitarbeitenden verbessern. * VertiGIS Neo for Enterprise ermöglicht IoT und KI für Echtzeit-Intelligenz, Fernerkundung und Asset-Tracking. Dies fördert Innovationen im privaten Sektor durch die Integration von IoT und KI. Andy Berry, CEO, VertiGIS kommentiert: ?VertiGIS Neo zeichnet uns als führenden Anbieter von Unternehmensanwendungen im GIS-Markt aus. Während sich andere Unternehmen in dieser Branche auf die grundlegenden Schichten konzentriert haben, liefern wir die Unternehmensanwendungen, die die GIS-Technologie in echte Geschäftslösungen für die Schlüsselindustrien vorantreiben. Dies stellt einen bedeutenden Wandel in unserem Ansatz dar, der es uns ermöglichen wird, unser Wachstum aggressiv zu skalieren." Berry fügt hinzu: ?Unser jüngster globaler Hackathon hat das Potenzial von Neo gezeigt: 12 Teams haben in Rekordzeit beeindruckende KI-gestützte Lösungen entwickelt. Diese Lösungen werden bereits implementiert und schaffen einen immensen Mehrwert für unsere Kunden." Zu den Innovationen von VertiGIS Neo gehören die dynamische Attributanalyse mit Abfragen in natürlicher Sprache, sprachgesteuerte Schnittstellen für Kartenabfragen sowie die automatische Inspektion von Objekten und die Bewertung von Schäden durch Bilderkennung. Darüber hinaus können Benutzer zunehmend intelligente Workflows aus einfachen Texteingaben erstellen und die Digitalisierung von Papierformularen in digitale Datensätze automatisieren. Über VertiGIS VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS) sowie Softwareentwickler. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die es Fachleuten in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse mit räumlicher Verwaltungstechnologie zu verbinden. Das Produktportfolio von VertiGIS, das von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endanwendern weltweit genutzt wird, ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten führender GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vertigis.com. (http://www.vertigis.com/) Medienkontakt Jim Pople C8 Beratung für VertiGIS vertigis@c8consulting.co.uk (mailto:vertigis@c8consulting.co.uk) °