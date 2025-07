Verdi fordert rund 8,4 Prozent mehr Lohn für Hafenarbeiter

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - In der bevorstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten in den Seehäfen fordert Verdi rund 8,4 Prozent mehr Lohn. Das hat die Bundestarifkommission der Gewerkschaft beschlossen. Der Vertrag soll zehn Monate laufen, wie Verdi weiter mitteilte. Die Gewerkschaft begründet die Forderung mit gestiegenen Gewinnen.

Die Verhandlungen beginnen laut Gewerkschaft am Mittwoch in Hamburg und sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Für die Arbeitgeber verhandelt der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Vom Hamburger Verband lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die Verhandlungen betreffen den Angaben zufolge rund 11.000 Hafenarbeiter. Wichtige Seehäfen sind unter anderem Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven.

Verdi und der ZDS hatten sich im September des Vorjahres auf einen neuen Vertrag geeinigt. Dieser läuft 14 Monate. Unter anderem der Stundenlohn stieg um 1,15 Euro. Verdi hatte erst drei Euro höhere Stundenlöhne gefordert./lkm/DP/jha