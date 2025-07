EQS-News: Pressemitteilung: ad pepper Group baut solute-Mehrheit auf über 60 % aus

EQS-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Pressemitteilung: ad pepper Group baut solute-Mehrheit auf über 60 % aus



09.07.2025 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit dem weiteren Anteilszuwachs setzt die ad pepper Group ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und richtet den Fokus weiterhin auf integrierte, technologiegestützte Lösungen im digitalen Marketing.

Nürnberg, Amsterdam, 09. Juli 2025 – Die ad pepper media International N.V., eine führende Unternehmensgruppe für digitales Performance-Marketing, hat ihre Beteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG auf 60,15 Prozent erhöht (zuvor 58,86 Prozent). Die zusätzlichen Anteile wurden von der Oeding Info GmbH (0,87 Prozent) sowie der Telefonbuchverlag Ludwig Schmidt GmbH & Co. KG (0,42 Prozent) erworben. Der Kaufpreis wird in bar entrichtet, wobei die gleichen Bewertungsparameter wie bei den beiden letzten Anteilserhöhungen zugrunde gelegt wurden. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der üblichen Closing-Bedingungen. Wie bereits mit ad hoc vom 24. April 2025 bekanntgegeben, wird solute im Laufe des zweiten Quartals in den Konsolidierungskreis der ad pepper Group aufgenommen. ad pepper rechnet in den kommenden Quartalen mit einer weiteren Erhöhung ihrer Beteiligung an solute.

solute: Innovativer Wachstumstreiber im Portfolio der ad pepper Group

Mit über 100 angebundenen Plattformen und direktem Zugang zu kaufbereiten Konsumentinnen und Konsumenten zählt solute zu den zentralen Wachstumstreibern innerhalb der ad pepper Group. Die bekannten Vergleichsplattformen wie billiger.de, shopping.de und juuhu.at sowie das umfassende B2B-Angebot ermöglichen es Onlinehändlern, gezielt Reichweite zu generieren und Conversions nachhaltig zu steigern. Durch die enge Verzahnung mit dem internationalen Affiliate-Netzwerk Webgains entsteht ein leistungsfähiges, datenbasiertes Ökosystem für messbare Performance-Kampagnen entlang der gesamten Customer Journey.

„Mit der weiteren Anteilserhöhung an solute setzen wir ein klares Signal für Wachstum und Marktführerschaft im digitalen Performance-Marketing, schaffen nachhaltigen Mehrwert für die ad pepper Gruppe und bekräftigen unser Engagement für die Interessen unserer Aktionäre. Gemeinsam mit solute erweitern wir unsere Skalierungskraft und bauen ein vernetztes, plattformbasiertes Ökosystem“, sagt Dr. Jens Körner, CEO der ad pepper Group.

Über die ad pepper Group

Die ad pepper Group ist eine europaweit tätige Unternehmensgruppe mit Fokus auf digitales Performance-Marketing. KI-gestützte Prozesse und automatisierte Lösungen prägen das Leistungsangebot entlang der gesamten Customer Journey. Unter dem Dach der ad pepper media International N.V., die seit 1999 am Markt aktiv und seit 2000 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, vereint die Gruppe vier spezialisierte Segmente: Webgains (Affiliate Marketing), ad agents (Performance-Agentur), ad pepper (Leadgenerierung & Audience Targeting) und solute (Preisvergleich & Marktplatzlösungen). Über 350 Mitarbeitende an zwölf europäischen Standorten setzen datengetriebene Marketingstrategien erfolgreich um.

Über solute

Die solute GmbH mit Sitz in Karlsruhe zählt zu den führenden Anbietern digitaler Preisvergleichslösungen. Mit bekannten Plattformen wie billiger.de, shopping.de und juhuu.at sowie einem breiten B2B-Angebot bietet solute digitale Reichweite für den Onlinehandel. Ziel ist es, Händler bei der gezielten Nutzeransprache zu unterstützen und Conversions effektiv zu steigern.

Pressekontakt

Yvonne Rogers

Head of Marketing

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

pr@adpepper.com

09.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2167366 09.07.2025 CET/CEST