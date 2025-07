Original-Research: Shelly Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group SE - von Montega AG 09.07.2025 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. [Tabelle] H1 im Rahmen der Erwartungen - Produktoffensive in H2: Shelly hatte zum Jahreswechsel eine sukzessiv steigende Umsatzdynamik angekündigt (Q1: +25%, Q2: +30%, Q3: +40%, Q4: +50%), getragen vor allem von Produktneuheiten im zweiten Halbjahr. Mit einem Umsatzwachstum von +29% in Q1 sowie erneut +29% in Q2 liegt das Wachstum im H1 somit leicht oberhalb der ursprünglich kommunizierten Erwartung für das erste Halbjahr, was die hohe Prognosequalität des Managements unterstreicht. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine Wachstumsrate von rund 46% ggü. H2/24, was zwar ambitioniert, aber aufgrund der anstehenden Produktlaunches möglich erscheint. Diese umfassen u.a. verbesserte Versionen der Smart-Lock, bei der sich die Verkaufszahlen auf aktuell geringem Niveau bisher überaus positiv entwickeln, sowie zum Jahresende die ersten smarten Sicherheitskameras, mit denen Shelly in ein sehr attraktives Segment vorstößt. Kapazitätsausbau schafft strategischen Spielraum: Parallel zum Wachstumstrend baut Shelly die bestehenden Produktionskapazitäten weiter aus. Hierzu wird der Hauptfertigungspartner in China ab H2/2025 die Kapazitäten von derzeit 800.000 auf 1,5 Millionen Einheiten pro Monat nahezu verdoppeln. Ein weiterer Ausbau auf bis zu 2 Millionen monatliche Einheiten ist bis 2026 geplant. Die Investitionen übernimmt vollständig der Auftragsfertiger, sodass die Liquidität von Shelly nicht belastet wird. Die erweiterte Kapazität ermöglicht langfristig einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von über EUR100 Mio. p.a. und schafft frühzeitig operativen Spielraum für die Internationalisierung und den Ausbau neuer Produktkategorien. Shelly Cloud gewinnt strategisch an Bedeutung: Auch auf Kundenseite zeigt sich eine starke Skalierungsdynamik: Im bisherigen Jahresverlauf wurden täglich rund 26.000 neue Geräte aktiviert - davon mehr als 17.000 über die eigene Shelly Cloud. Die Plattform wächst zunehmend zum zentralen Interface für Nutzer und Drittanbieter zugleich (>9.000 tägliche Verbindungen zu Dritt-Clouds, >600 Integrationen externer Systeme). Die Zielmarke von über 10 Millionen neuen Geräten in 2025 würde die gesamte Gerätebasis seit 2018 verdoppeln. Shelly positioniert sich damit klar als Plattformanbieter mit steigender Relevanz im globalen IoT-Ökosystem und legt die Grundlage für zusätzliche Erlösströme über Cloud-Services, Lizenzen und Integrationen. Bulgarische Euro-Einführung ab 2026 erhöht Transparenz für Investoren: Bulgarien wird zum 1. Januar 2026 der Eurozone beitreten. Dies wurde von den EU-Finanzministern bereits im Juni formell abgesegnet, nachdem die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank grünes Licht gegeben hatten. Der Umrechnungskurs des Lew wurde von den EU-Finanzministern mit dem bisherigen fixen Wechselkurs von 1 EUR = 1,95583 BGN festgelegt. Für Shelly als bulgarisches Unternehmen dürfte die einheitliche Berichterstattung in Euro die Transparenz für Investoren erhöhen und den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten erleichtern. Fazit: Nachdem die H1-Zahlen mit einem Umsatzzuwachs von rund 29% yoy bereits eine hohe Dynamik gezeigt haben, dürfte die Wachstumsrate im zweiten Halbjahr mit dem Rückenwind erfolgreicher Produkteinführungen und -upgrades nochmal anziehen. Zeitgleich schafft Shelly mit dem Ausbau der Produktionskapazität die Grundlage für das weitere Wachstum über das laufende Jahr hinaus. Mit den eingeleiteten Working Capital-Maßnahmen hat sich bereits in Q1 eine Verbesserung des Cashflow-Profils gezeigt, sodass sich die hohen operativen Margen zukünftig auch in einem deutlich steigenden Free Cashflow zeigen sollten. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 54,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 