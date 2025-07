Trading-Chance Factset: Nächste Kurs-Rallye voraus?

Werbung

Wir stellen heute einen weiteren Dividenden-Aristokraten vor. Spannend ist dieser Titel für uns besonders deshalb, weil im Kurs die sehr positive Entwicklung beim Gewinn, der Cashflow und die hohe Gewinn-Marge nicht vollends enthalten sind. Die Aktie hat länger auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert und kann jederzeit ausbrechen, um die nächste Rallye-Stufe zu zünden. Die Rede ist vom Dienstleister für Finanzinformationen und Software-Lösungen FactSet.

Was macht FactSet?

Das Unternehmen bietet Finanzinformationen und Softwarelösungen an. FactSet verfügt über eine breite Produktpalette. Dazu zählen unter anderem Analyse-Anwendungen, die Finanzfachleuten Daten und Software zur Verfügung stellen, um Markttrends zu analysieren, Portfolios zu verwalten und Risiken zu bewerten. Das Unternehmen hat Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich Asset Managern, Investmentbanken und Hedgefonds. Zudem bietet man Lösungen im Bereich Research Management an, die darauf ausgerichtet sind, den Analyseprozess zu optimieren. Hierzu stellt FactSet Werkzeuge bereit, um Daten zu sammeln, zu organisieren und die Zusammenarbeit innerhalb von Teams zu verbessern. Das Unternehmen stellt auch Tools für das Risk Management zur Verfügung, welche die Risikoexposition und Performance von Investments analysieren.

Die fundamentalen Kennziffern

Mit einem KGV von 25,4 liegt die aktuelle Börsenbewertung exakt auf dem langfristigen Durchschnitt. Von „überteuert“ kann also derzeit mitnichten die Rede sein. Der Gewinn konnte seit 2021 von damals 10,36 auf heute 13,85 Dollar gesteigert werden. Bis 2028 soll sich dieser mit 19,74 Dollar nahezu verdoppeln. Warum wir gerade diesen 4-Jahres-Zeitraum betrachten wird deutlicher, wenn wir weiter unten den Chart-Verlauf betrachten.

Der operative Cashflow entwickelt sich prächtig. 2021 lag dieser bei 14,40 Dollar je Anteilsschein, derzeit beträgt er 17,7 Dollar und bis 2028 soll er sich auf 28,25 Dollar hochschrauben. Die Netto-Marge von 23,3% macht diesen Dividenden-Aristokraten zu einem Margen-Giganten, wie wir extrem margenstarke Titel bezeichnen.

Charttechnische Analyse

Das Unternehmen kam 1996 an die Börse und nahm seitdem, wie alle Dividenden-Aristokraten, eine Bilderbuch-Entwicklung. Von einst 3 Dollar vervielfachte sich der Aktienkurs auf, in der Spitze, 500 Dollar. Seit 2021 befindet sich der Kurs in einer seitwärts angelegten Konsolidierung, deren Range sich von 381 Dollar auf der Unter- bis 500 Dollar auf der Oberseite erstreckt.

Neben dem horizontalen Support bei besagten 381 Dollar befindet sich eine weitere Unterstützungslinie in Form des Aufwärtstrends bei knapp 400 Dollar. Gelingt die Auflösung der Seitwärts-Range mit einem Ausbruch über 500 US-Dollar, so wird als nächstes Etappenziel Potenzial bis 620 Dollar freigesetzt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Bei Factset sind unseres Erachtens die starke Gewinnentwicklung, der positive Cashflow und die enorme Margenstärke nicht in dem zu erwartenden Maß eingepreist. Für uns ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbricht und einen neuerlichen Trendschub erfährt. Grundsätzlich geht es uns bei dieser Klasse von Aktien weniger um ein perfektes Timing, als vielmehr darum, diese Werte a) überhaupt zu kaufen und b) dies in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. So erzielt man einen Cost-Average-Effekt, der Unabhängigkeit von Bullen- und Bärenmarkt bringt.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf FactSet

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Bull Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 363,266 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 423,04 USD ergibt sich somit ein Hebel von 5,48. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PJ3G79.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 500 USD

Unterstützungen: 381 und 400 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf FactSet

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.