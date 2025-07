Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG 10.07.2025 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG Unternehmen: tick Trading Software AG ISIN: DE000A35JS99 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,55 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Hohes Börsenhandelsvolumen führte zu starken Umsatz- und Ergebniszuwächsen im 1.HJ 2024/25, Kursziel bestätigt Kürzlich hat die tick Trading Software AG (tick TS) seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024/25 bekannt gegeben. Hiernach hat die Spezialsoftwaregesellschaft v.a. dank eines starken Börsenhandelsvolumens, was zu deutlichen höheren lastenabhängigen Erlösen führte, einen signifikanten Anstieg der Umsatzerlöse um 17,8% auf 4,70 Mio. EUR (VJ: 3,99 Mio. EUR) erzielt. Die erwirtschafteten Gesamtumsatzerlöse wurden hauptsächlich durch das Kerngeschäft - Softwarelizenzbusiness - mit einen Erlösanteil von ca. 50,4% (1. HJ 2023/24: 64,1%) getragen. Im Kernsegment "Lizenzen und Betrieb" konnte die Gesellschaft im ersten Halbjahr mit erwirtschafteten Umsatzerlösen in Höhe von 2,37 Mio. EUR (1. HJ 2023/24: 2,56 Mio. EUR) eine nahezu stabile Geschäftsentwicklung verzeichnen. Entgegengesetzt hierzu hat die Spezialsoftwaregesellschaft im traditionell zweitgrößten Geschäftssegment "Lastenabhängige Erlöse" einen dynamischen Umsatzanstieg um 61,9% auf 2,17 Mio. EUR (1. HJ 2023/24: 1,34 Mio. EUR) erzielt. Dieser rasante Umsatzzuwachs resultiert aus einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen bzw. Handelsaktivitäten bei den meisten der kapitalmarktorientierten tick TS-Kunden im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen. Im umsatzmäßig kleinsten Segment wurden die "Projekterlöse" leicht auf 0,11 Mio. EUR (1. HJ 2023/24: 0,10 Mio. EUR) gesteigert und waren damit relativ unbedeutend für die Gesamterlösentwicklung. Unserer Einschätzung nach hatten personelle gebundene Kapazitäten rund um das abgeschlossene BOOSTER-Innovationsprogramm, wie z.B. der Testlauf der neuen WebTrader-Lösung (Teil der TBMX-Plattform) bei einem ersten Kunden, einer besseren Segmentumsatzentwicklung entgegengestanden, da hierdurch lediglich eine geringfügige Anzahl an Personal für das traditionelle Projektgeschäft zur Verfügung stand. Die äußerst positiv Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch in deutlichen Ertragszuwächsen auf allen Ergebnisebenen wider. Insbesondere die dynamisch angestiegenen lastenabhängigen Umsatzerlöse, die traditionell besonders margenstark sind (Rohertragsmarge GBCe: >85,0%), erwiesen sich hierbei als zentraler Ergebnistreiber. Basierend auf dem deutlichen Umsatzanstieg und der insgesamt weitgehend stabilen Kostenentwicklung im ersten Geschäftshalbjahr, hat tick TS einen dynamischen EBIT-Anstieg um 125,7% auf 1,67 Mio. EUR (1. HJ 2023/24: 0,74 Mio. EUR) erzielt. Parallel hierzu wurde die EBIT-Marge bedingt durch stark einsetzende Skaleneffekte deutlich überproportional auf 35,5% (1. HJ 2023/24: 18,5%) gesteigert. Unter weiterer Berücksichtigung von Finanzierungs- und Steuereffekten wurde auf Nettoebene ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von 1,17 Mio. EUR erzielt, welches damit deutlich oberhalb des Niveaus (1. HJ 2023/24: 0,53 Mio. EUR) des Vorjahreszeitraums lag. Gleichzeitig konnte die Nettomarge signifikant auf 24,9% (1. HJ 2023/24: 13,2%) erhöht werden. Fazit: Der Geschäftsbereich "Lastenabhängige Erlöse" erwies sich als zentraler Wachstumstreiber in den ersten sechs Monaten 2024/25. Im Kernsegment "Lizenzerlöse & Betrieb" wurde eine robuste Geschäftsentwicklung verzeichnet. Dank des besseren Umsatzmixes (mehr margenstarke börsenhandelsbezogene Erlöse) und signifikant einsetzenden Skaleneffekten, wurde im ersten Geschäftshalbjahr eine starke Ergebnisperformance und gleichzeitig äußerst hohe Profitabilität erzielt. Im Rahmen der Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen hat das tick TS-Management angesichts der positiven Halbjahresperformance seine zuvor angehobenen Ergebnisguidance (Nettoergebnis von 1,30 Mio. EUR bis 1,70 Mio. EUR) bekräftigt. Für das zweite Geschäftshalbjahr erwartet die Gesellschaft trotz saisonaler Effekte bei den Handelsaktivitäten und der Unsicherheit an den Börsen hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung eine stabile Geschäftsentwicklung. Auch wenn tick TS laut eigenen Angaben voraussichtlich nicht vollständig an die starke Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen können wird. Hauptursächlich hierfür ist die Ende April 2025 bekanntgegebene (sukzessive) Reduzierung des Orderflows eines Top Kunden ab Mai 2025. Die Spezialsoftwaregesellschaft rechnet damit, dass durch die Reduzierung des Orderflows dieses Kunden der künftige monatliche Gesamtumsatz der tick TS um voraussichtlich 15,0% bis 20,0% sinken wird. Derzeit befindet sich die Gesellschaft noch in Gesprächen mit dem Kunden über die weitere Zusammenarbeit. Wenn diese abgeschlossen sind, plant tick TS die bisherige Prognose für das aktuelle GJ 2024/25 zu konkretisieren und parallel hierzu eine Prognose für das Folgejahr 2025/26 zu veröffentlichen. Gleichzeitig befindet sich die Gesellschaft laut eigenen Angaben in vielversprechenden Gesprächen mit bestehenden und potenziellen (neuen) Kunden und sieht die Chance, den voraussichtlichen Umsatzrückgang aus dem erwarteten reduzierten Orderflows des Top-Kundens in Teilen ersetzen zu können. Einen ersten bedeutenden Schritt in diese Richtung hat tick TS mit der Anfang Juli veröffentlichten Meldung zum Einsatz der neuen TBMX-Version (browser-basiertes Whitelabel-Handels-Frontend) bei dem bestehenden Top-Kunden comdirect (eine Marke der Commerzbank-Gruppe) unternommen. Laut tick TS-Angaben setzt comdirect nun im Zuge der überarbeiteten Version des ProTraders, der interaktiven Realtime-Handelsoberfläche für das comdirect-Depot, auf die browserbasierte TBMX-Plattform des Unternehmens. Der neue ProTrader bietet neben umfassenden Marktinformationen und Trading-Funktionen auch eine intuitive Bedienung mit individuell konfigurierbarer Oberfläche. Zu den Funktionen des Handels-Frontends gehören Realtime-Charts mit der Anzeige von aktuellen Einstandskursen oder Limitorders, der Möglichkeit zum 1-Click-Trading, Watchlisten samt Kursalarmen, Markttiefe und News und diese Features alle selbstaktualisierend und in Echtzeit. Die neuste Version des TBMX-Frontends, die nun bei dem ersten bedeutenden Kunden im Einsatz ist, ist das Ergebnis der mehrjährigen Entwicklungsarbeit im Rahmen des abgeschlossenen Booster-Innovationsprogramms. Basierend auf diesem ersten prominenten Referenzkunden und der hohen Leistungsfähigkeit des neuen TBMX-Frontends, ist tick TS überzeugt, weitere Neu- und Bestandskunden von der modernen Technologie und den individuellen Möglichkeiten der TBMX-Plattform überzeugen zu können. Vor dem Hintergrund der starken Halbjahresperformance und des bekräftigen Ausblicks, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre. Angesichts des äußerst profitablem Halbjahresergebnis ist unsere Ergebnisschätzung für die laufende Geschäftsperiode als eher konservativ einzustufen. Mit der angestrebten Konkretisierung der aktuellen Guidance im weiteren Jahresverlauf und dem angekündigten Ausblick auf das Folgejahr 2025/26, werden wir unsere bisherigen Schätzungen entsprechend aktualisieren bzw. anpassen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02584a11672fbf36e7e4fb3abd093242 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.07.2025 (9:05 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 10.07.2025 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2026 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2168032 10.07.2025 CET/CEST °