EQS-Adhoc: TAKKT AG: TAKKT veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2025 an

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

TAKKT AG: TAKKT veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2025 an



22.07.2025 / 18:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAKKT veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr und passt Prognose für 2025 an



Die hohe konjunkturelle Unsicherheit und die weiterhin ungelösten Zollstreitigkeiten wirken sich bei TAKKT negativ auf die Nachfrage von Firmenkunden nach Betriebsausstattung aus. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr einen gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent geringeren Umsatz von 491,7 (529,4) Millionen Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen lag die organische Wachstumsrate bei minus 6,7 Prozent. Das EBITDA lag bei 16,9 (29,9) Millionen Euro. Die um einmalige Aufwendungen in Höhe von 4,0 (7,3) Millionen Euro bereinigte EBITDA-Marge erreichte 4,3 (7,0) Prozent. Unter anderem aufgrund eines temporären Aufbaus von Vorräten in Zusammenhang mit den US-Importzöllen war der Free Cashflow im ersten Halbjahr negativ und lag bei minus 9,3 (plus 25,6) Millionen Euro.



Aufgrund des weiterhin herausfordernden konjunkturellen Umfelds rechnet TAKKT für das zweite Halbjahr nicht mehr mit einer signifikanten Verbesserung der organischen Umsatzentwicklung. Die Gruppe erwartet jetzt für das Gesamtjahr eine organische Wachstumsrate zwischen minus neun und minus zwei Prozent (bisher: minus vier bis plus sechs Prozent). Im Kerngeschäft der europäischen Industrial & Packaging Division setzt TAKKT ein neues Operating Model inklusive eines Shared Service Centers um. Die einmaligen Aufwendungen werden daher im laufenden Jahr höher ausfallen als ursprünglich erwartet und könnten einen ähnlichen oder etwas höheren Betrag ausmachen als die 17,1 Millionen Euro an einmaligen Aufwendungen im Vorjahr (bisher: hoher einstelliger bis niedriger zweistelliger Millionen Euro Betrag). Die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge soll sich gegenüber dem ersten Halbjahr verbessern und für das Gesamtjahr zwischen vier und sechs Prozent (bisher sechs bis acht Prozent) liegen. TAKKT arbeitet intensiv an der Verringerung des Nettoumlaufvermögens und prüft weitere Optionen, um positive Beiträge zum Cashflow zu realisieren. Insgesamt erwartet die Gruppe, für 2025 einen Free Cashflow in Höhe eines niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen Euro-Betrags zu erwirtschaften. Der Vorstand bestätigt die bestehende Dividendenpolitik und beabsichtigt, auch im kommenden Jahr die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen.



Den Zwischenbericht zum ersten Halbjahr wird TAKKT wie geplant am 29. Juli 2025 veröffentlichen.





Kontakt:

Benjamin Bühler

Head of Investor Relations

+49 711 3465 8223

investor@takkt.de

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

22.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2173148 22.07.2025 CET/CEST