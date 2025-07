EQS-News: Manz AG veräußert Tochtergesellschaft in den USA an die ekvip automation GmbH

EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Verkauf

Manz AG veräußert Tochtergesellschaft in den USA an die ekvip automation GmbH



11.07.2025

Reutlingen, 11. Juli 2025 – Die Manz AG gibt bekannt, dass Martin Mucha, Insolvenzverwalter der Manz AG, und die ekvip automation GmbH, Leipzig am 02. Juli 2025, einen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile an der Manz USA Inc., einer Tochtergesellschaft der Manz AG mit Sitz in North Kingstown, unterzeichnet haben. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Der Verkaufserlös fließt der Insolvenzmasse der Manz AG zu. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stilschweigen vereinbart.

Die ekvip automation GmbH ist ein Softwareunternehmen mit Schwerpunkt in der Automatisierungstechnik für den Sonderanlagenbau. Das Leistungsspektrum umfasst die SPS-Programmierung, die Entwicklung individueller Software-Frameworks und Bibliotheken sowie umfangreiche Service- und After-Sales-Dienstleistungen. Mit der Übernahme der Manz USA erweitert die ekvip automation GmbH nun ihr internationales Tätigkeitsfeld und stärkt ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt. Künftig betreut das Unternehmen die dortigen Servicekunden und unterstützt sie nicht nur bei Wartung und Instandhaltung, sondern auch bei der Weiterentwicklung und Optimierung ihrer Anlagensoftware.

Insolvenzverwalter Martin Mucha ist zufrieden: „Mit der ekvip automation GmbH haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, den Standort in den USA zu retten und insbesondere auch die weitere Betreuung der ehemaligen Kunden der Manz AG sicherzustellen“.

Frau Katja Wachsmuth, Geschäftsführerin der ekvip automation GmbH freut sich über die erfolgreiche Übernahme: „Unser strategisches Ziel ist es, auch in den USA zu wachsen und neue Kunden zu gewinnen. Die bestehenden Kundenbeziehungen der Manz USA und die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort ergänzen sich ideal mit unserer Expertise im Bereich der SPS-Programmierung und Automatisierung. Damit bieten wir den Kunden Lösungen im Hard- und Softwarebereich aus einer Hand."

Über das Vermögen der Manz AG, Entwickler von Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien, elektronische Komponenten und Geräte in den Bereichen Automobil- und E-Mobilität, Elektronik, Energie und Batterieherstellung, hatte das Amtsgericht Stuttgart am 24. Februar 2025 das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger zum Insolvenzverwalter bestellt.

Bereits Anfang des Jahres wurden die Übernahme von 300 Mitarbeiter am Standort in Reutlingen und der Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen durch Tesla umgesetzt. Im gleichen Zeitraum erfolgte der Verkauf der Tochtergesellschaft in der Slowakei und des Teilkonzerns in Asien.

Für die noch verbliebene Tochtergesellschaften in Italien werden weiter Optionen geprüft.

Das operative Geschäft der Manz AG wurde bereits eingestellt. Die Manz AG wird im Rahmen des Regelinsolvenzverfahrens abgewickelt.

