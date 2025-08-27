Habe Nachfolger für Fed-Direktorin Cook im Auge

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits einen Kandidaten für die Nachfolge der von ihm entlassenen Fed-Direktorin Lisa Cook im Auge.

"Ich glaube, ich habe vielleicht, für mich selbst, jemanden im Kopf", sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung. In die Entscheidung seien jedoch viele Personen eingebunden. Das "Wall Street Journal" berichtete, mögliche Kandidaten seien der Wirtschaftsberater Stephen Miran und der frühere Weltbank-Präsident David Malpass. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Trump hatte am Montag die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve ausgelöst. Cook wehrt sich jedoch gegen ihre Abberufung und will juristisch dagegen vorgehen. Sie hat dazu den prominenten Washingtoner Anwalt Abbe Lowell beauftragt, der eine Klage ankündigte. Lowell erklärte, Trump fehle die Befugnis, Cook aus der politisch unabhängigen Fed zu entlassen. "Sein Versuch, sie zu feuern, der sich allein auf ein Empfehlungsschreiben stütze, entbehre jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage", hieß es in einer Erklärung.

Das US-Gesetz erlaubt die Abberufung eines amtierenden Fed-Direktoriumsmitglieds nur aus einem wichtigen Grund. Cook, die erste afroamerikanische Frau im Direktorium der Fed, bestreitet die Vorwürfe.