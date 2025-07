GNW-News: Polen - der derzeit attraktivste Offshore-Markt in Europa! Die Zukunft der Energie auf der größten Veranstaltung in Mittel- und Osteuropa - Offshore Wind Poland 2025

^WARSCHAU, Polen, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polen tritt in die operative

Phase der Offshore-Erschließung ein - die ersten Turbinen stehen bereits in der Ostsee, und bis 2026 wird Strom aus Offshore-Quellen in polnische Haushalte fließen. Dies ist ein entscheidender Moment - Polen entwickelt sich rasch zu einem der vielversprechendsten Märkte Europas in Bezug auf Investitionen, Partnerschaften und Innovation. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um in Polen zu investieren und sich dort zu positionieren - dies wird das Hauptthema der Konferenz ?Offshore Wind Poland 2025" sein, die vom Polnischen Windenergieverband (Polish Wind Energy Association) organisiert wird. ?Die Investitionskampagne im maritimen Sektor ist unter den derzeit in Polen laufenden Investitionen einzigartig. Bis 2040 werden in diesem Rahmen Investitionen in Höhe von 300 Mrd. PLN getätigt. Dies ist das größte Energiewendeprojekt in der Geschichte Polens und zeugt von der Ambition und dem Mut des Landes auf dem Weg in die Moderne. Ehrgeizige Investitionspläne und ein wachsendes industrielles Potenzial bieten unserem Land eine echte Chance, eine der führenden Rollen in der europäischen Energiewende zu übernehmen. Die bevorstehende Veranstaltung ist die ideale Gelegenheit, sich auf diese Veränderung vorzubereiten und Ihre Position auf dem strategischen Markt der Zukunft zu stärken", so Janusz Gajowiecki, Präsident des Polnischen Windenergieverbands. Am 18. und 19. November 2025 werden Politiker, Experten, Wissenschaftler und die wichtigsten Akteure der Wind- und Erneuerbare-Energien-Branche in Warschau zusammenkommen. Seit Jahren ist die Veranstaltung eine strategische Plattform für den Dialog über die Verantwortung Polens für die Sicherheit der EU, die Energiesolidarität und die aktive Mitgestaltung der europäischen Politik. Der Schwerpunkt wird auf Themen im Zusammenhang mit dem aktuellen Stand der Projekte der ersten und zweiten Phase, den Vorbereitungen für bevorstehende Auktionen und der Entwicklung einer nationalen Industriestrategie und lokaler Lieferketten liegen. Es werden auch Diskussionen über die Bedeutung der Offshore-Windenergie im Zusammenhang mit der Stärkung der Energiesicherheit und Unabhängigkeit Polens und Europas stattfinden. Die geplanten Workshops werden einen besonderen Schwerpunkt auf praktische Aspekte legen. Dies ist auch eine Gelegenheit, Kooperationen mit wichtigen Marktteilnehmern aufzubauen. Information: http://www.konferencjaowp.pl/ Die PWEA ist die größte polnische Organisation zur Förderung der Windenergie in Polen. Sie vereint über 200 Unternehmen - die größten Energiekonzerne des Windenergiemarktes: Investoren, Entwickler, Turbinenhersteller und die Lieferkette. Quelle: PWEA Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb3d2fde- 0d9c-46bb-8b8d-4b8e54b00d90 °