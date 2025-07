IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. ernennt Matthew Priebe zu neuem CEO

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. ernennt Matthew Priebe zu neuem CEO

Vancouver, B.C. - 18. Juli 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) (NextGen oder das Unternehmen), eine Digital-Asset- und FinTech-Plattform, die traditionelle Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, die Ernennung von Matthew Priebe zum Chief Executive Officer bekannt zu geben. Alexander Tjiang wird als interimistischer Chief Executive Officer zurücktreten, bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin als Direktor erhalten, um auch künftig strategische Beratung, Aufsicht und Führung bereitzustellen.

Herr Priebe kann in den Bereichen alternative Investments, Freiverkehrsmarkt und Kapitalmärkte eine Erfahrung von zehn Jahren vorweisen, nachdem er sowohl in Gründungs- als auch in Führungspositionen tätig war. Herr Priebe gründete ein Beratungsunternehmen für private Fonds und leitet einen Freiverkehrsmarkt, der Family Offices, vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden betreut. Darüber hinaus ist Herr Priebe Partner bei einem in Toronto ansässigen Immobilienentwicklungsunternehmen. Seine Erfahrung im Bereich Kapitalbeschaffung umfasst private Kredite, Immobilien, öffentliche Märkte und digitale Asset-Ventures. Diese Erfahrung wurde durch frühere Tätigkeiten als Währungsabsicherungsstratege und Vermögensdirektor bei einer der führenden digitalen Asset-Börsen Kanadas unterstützt.

NextGen verbindet die Zuverlässigkeit des traditionellen Finanzwesens mit dem unbegrenzten Potenzial digitaler Assets. Das Team hat eine innovative Lösung entwickelt, die es Investoren ermöglicht, durch sein kürzlich bekannt gegebenes Schuldverschreibungsprogramm Renditen aus anderenfalls ungenutzten digitalen Assets zu erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Initiative den Aktionärswert erhöhen wird, ebenso wie weitere Web3- und barmittelgenerierende Projekte, die wir in Kürze bekannt geben werden. Ich fühle mich geehrt, Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu werden. Gemeinsam sind wir bestrebt, NextGen umsichtig und unermüdlich weiterzuentwickeln, sagte der neu ernannte CEO von NextGen, Matthew Priebe.

Der scheidende interimistische CEO Alex Tjiang sagte:

Es war mir eine Freude, als interimistischer CEO von NextGen fungiert zu haben. Während wir nun ein aufregendes neues Kapitel aufschlagen, werde ich das Unternehmen weiterhin als Board-Mitglied unterstützen. Matthew verfügt über eine einzigartige Kombination aus Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte, private Kapitalbeschaffung und digitale Assets, womit er für diese Position außergewöhnlich gut geeignet ist. Ich bin zuversichtlich, dass er unsere Mission erfüllen wird, Web3, innovative Finanzstrukturen und digitale Assets zu vereinfachen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

In Zusammenhang mit der Ernennung von Matthew Priebe zum CEO hat ihm das Unternehmen insgesamt 300.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) zum Erwerb von 300.000 Stammaktien gewährt (die Optionsgewährung). Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 0,56 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum der Optionsgewährung vierteljährlich ausgegeben.

Darüber hinaus gewährte das Unternehmen Matthew Priebe 350.000 Restricted Share Units des Unternehmens (jeweils eine RSU) (die RSU-Gewährung). Jede RSU berechtigt nach ihrer Ausgabe zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die RSUs werden in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine innerhalb von 24 Monaten nach dem Datum der Gewährung in sechs Tranchen ausgegeben. Alle 300.000 Optionen, 350.000 RSUs und die diesen Optionen und RSUs zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) ist ein börsennotiertes Unternehmen für FinTech und digitale Assets, das Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Assets sowie zu ertragreichen Investment-Möglichkeiten durch sein neuartiges, Bitcoin-gestütztes Schuldverschreibungsprogramm bietet. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Finanzstrukturen zu entwickeln, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind, wobei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Wertschöpfung für die Aktionäre im Vordergrund stehen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

